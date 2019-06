Le parole d'addio al PSG lasciano pensare a un futuro in campo per il portiere. Si studia un ritorno in Serie A: Genoa e Parma le scelte di cuore, la Roma una possibile sfida.

L'annuncio dell'addio con il PSG è ancora fresco ma il toto-futuro è già un tema caldo: cosa farà Gigi Buffon dopo l'esperienza con il club parigino, conclusa dopo 12 mesi e la vittoria di Ligue 1 e Supercoppa di Francia? Continuerà, a 41 anni suonati, a giocare e conquistare trofei o aprirà una nuova parentesi della sua carriera e vita lavorativa?

La seconda domanda, in realtà, sembra avere già una possibile risposta. A fornirla è stato lo stesso Buffon che nel comunicato di commiato al PSG, tra i ringraziamenti di rito e una citazione di Ernest Hemingway, ha spiegato di non aver accettato la proposta di rinnovo contrattuale perché "spinto dal desiderio di (...) nuove esperienze umane e nuove sfide professionali. Si conclude questa mia avventura fuori dall’Italia".

Parole che spingono a scartare la prosecuzione dell'avventura dell'ex portiere della Nazionale all'estero e lasciano pensare che Buffon voglia continuare a giocare, ma tornando in Serie A. Messaggi che hanno scatenato una serie di ipotesi sul suo futuro, riguardanti ritorni romantici o nuove sfide ad alti livelli. Tra le suggestioni, l'unica che sembra davvero complicata da considerare - visti i 17 anni trascorsi con la maglia della Juventus - è quella di un passaggio all'Inter, dove potrebbe ritrovare Antonio Conte.

Calciomercato, Buffon e Conte ai tempi della Juventus: difficile immaginarli insieme all'Inter

Buffon e il futuro: Genoa o Parma, le scelte di cuore

Dopo aver giocato 1078 partite da pro e vinto 24 trofei tra club e Nazionale, Buffon ha ancora voglia di rimettersi in gioco e spingere la data del ritiro più in là. In Serie A non mancano le piazze che lo accoglierebbero a braccia aperte. Su tutte, Parma e Genoa. L'Emilia e il Tardini rappresentano per Gigi la culla di un percorso calcistico che l'ha consegnato alla storia. Con la maglia del Parma ha esordito in campionato il 19 novembre 1995 contro il Milan. Con Buffon in porta, gli emiliani vinsero nel 1999 la Coppa Uefa, oltre a Coppa Italia e Supercoppa italiana. In un'intervista dello scorso inverno, il portiere non aveva fatto mistero di aver pensato al Parma per concludere la sua carriera. Pista valida, come quella ligure. Buffon non ha mai nascosto di aver tifato da bambino proprio per il Grifone. Entrambe le piazze gli consegnerebbero una maglia da titolare, dato che sembra la priorità assoluta per Gigi in questo momento.

Un giovanissimo Gigi Buffon ai tempi del Parma: non è da escludere un suo ritorno

Opzione Capitale: la Roma cerca un portiere, i tifosi della Lazio lo acclamano

Il norvegese Olsen ha deluso, Mirante si è dimostrato una soluzione affidabile ma la sua candidatura a titolare per la prossima stagione non appare così solida. Così in casa Roma (si è messo Totti di persona) è partita la ricerca a un portiere che non faccia rimpiangere ancora Alisson, ceduto al Liverpool nell'estate 2018 per 75 milioni di euro. Nella lista della spesa nelle ultime ore è spuntato proprio il nome di Buffon. Una soluzione che, oltre a garantire un portiere affidabile al prossimo allenatore giallorosso, far tornare il sorriso ai tifosi dopo l'addio con un'icona come Daniele De Rossi. Anche l'altra sponda della Capitale sogna l'ex numero 1 della Juventus: nelle ultime ore i tifosi della Lazio hanno inondato gli account social di Buffon con l'invito a vestire la loro maglia e il diretto interessato non ha mai nascosto l'apprezzamento per il trattamento ricevuto dai sostenitori biancocelesti. Ora qualche margine per la trattativa ci sarebbe.

Gigi Buffon con il presidente della Juve Andrea Agnelli: il ritorno a Torino è fantacalcio

Il ritorno alla Juventus? Fantacalcio, o quasi

La spinta dei tifosi è anche quella destata a Torino, sponda bianconera, dall'annuncio dei saluti tra Buffon e il PSG. Sono tanti i tifosi della Juventus che vorrebbero rivedere il portiere all'Allianz Stadium, salutato nel maggio 2018, con i guantoni alle mani. Una suggestione che allungherebbe l'elenco delle 656 partite giocate con la Vecchia Signora, ma che sembra destinata a restare tale. Appena un anno fa, infatti, era stata la società a decidere di non rinnovare il contratto in scadenza di Buffon, affidando la porta a Wojciech Szczesny. Complicato immaginare passi indietro. Le ultime foto di Buffon allo Stadium, almeno per i prossimi mesi, resteranno quelle scattate lo scorso 19 maggio, quando il portiere aveva fatto visita ai vecchi compagni di squadra per il saluto ad Andrea Barzagli nel giorno dell'addio al calcio del difensore. A meno che Gigi nello stadio della Juventus non ci torni, ma da avversario.