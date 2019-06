Roma, ostacolo per Fonseca: lo Shakhtar chiede 3 milioni per liberarlo

Dopo un confronto tra il direttore generale e il presidente dello Shakhtar, agli agenti dell'allenatore è stato detto che servono 3 milioni (la clausola è di 5) per ottenere il via libera. Nelle prossime ore si continuerà quindi a lavorare sodo per raggiungere l'intesa e sbloccare la situazione.

Il club ucraino - riporta Sky Sport - ha comunicato di non voler rispettare il gentlemen agreement fatto con Fonseca. Un patto secondo cui sarebbe stato liberato senza pagamenti di clausole in caso di una richiesta da parte di una società importante.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK