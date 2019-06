Il PSG ha salutato Buffon dopo una stagione e ora guarda al mercato alla ricerca di un nuovo portiere. Piace Donnarumma, ma costa tanto. Keylor Navas opzione concreta.

di MarcoValerio Bava - 06/06/2019 07:00 | aggiornato 06/06/2019 07:06

L'addio di Gianluigi Buffon al PSG apre scenari di mercato per il portiere carrarino che deciderà entro breve il suo futuro, ma anche per il club parigino che ora dovrà scegliere se affidarsi ad Areola oppure mettere tra i pali un estremo difensore più affidabile. Buffon ha collezionato venticinque presenze nell'ultima stagione, quella della sua emigrazione sotto la Torre Eiffel. Di cui 17 in campionato.

Tuchel ha optato spesso per l'alternanza tra l'ex Juve e Areola, in modo da non disperdere quello che a Parigi viene considerato comunque un patrimonio della società. Il portiere classe '93 però non sempre ha convinto. Per questo al PSG si sta valutando con attenzione l'acquisto di un numero uno.

Sono due i nomi in cima alla lista dei parigini. Il primo, il più intrigante, anche per il probabile ritorno di Leonardo nell'organigramma del club transalpino, è quello di un altro Gianluigi, erede di Buffon in nazionale, ovviamente si parla di Donnarumma che al PSG era stato già accostato due anni fa quando il rinnovo con il Milan sembrava lontano a causa dei dissapori tra Mirabelli e l'agente del portiere Raiola.

PSG, per la porta c'è anche Navas

Poi il prolungamento arrivò e Donnarumma rimase in rossonero. Ora però il club ha un piano preciso e pare che almeno un big verrà sacrificato sull'altare del Fair-play finanziario. Il portiere campano ha mercato, sarebbe una plusvalenza totale e l'idea che si sta diffondendo in società è che quello sia il ruolo dove si possa più facilmente trovare un sostituto all'altezza. Il problema è la valutazione che il Milan fa di Gigio che supera i 60 milioni. Una cifra che il PSG non vorrebbe spendere per un estremo difensore.

Per questo a Parigi si sta valutando un altro profilo con estrema attenzione. Quello di Keylor Navas che al Real Madrid è chiuso da Courtois, tanto che nella stagione appena terminata ha disputato solo dieci partite in Liga. Il trasferimento in un top club come il PSGpotrebbe allettare eccome il costaricense che Florentino Perez lascerebbe partire per una cifra tra i 15 e i 20 milioni. C'è da aggiungere che l'attuale ingaggio di Navas (4,8 milioni di euro a stagione) è inferiore a quello di Donnarumma che supera invece i sei all'anno.

Navas è opzione più a buon mercato rispetto e la questione economica sembra in questo momento quella che sta avendo il sopravvento nelle valutazioni del PSG. secondo quanto riferisce Marca, tra Keylor Navas e i francesi l'accordo sarebbe molto vicino, poi ci sarebbe da trovare quello coi Blancos. Ma un'intesa sembra appunto non impossibile visto che l'ex portiere del Levante ha una quotazione più contenuta rispetto a quella di Donnarumma che però ha dalla sua il fattore età e presto forse quello Leonardo. Chi la spunterà? A Parigi è partito il casting per colui che reciterà il ruolo di protagonista tra i pali.