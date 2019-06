I Red Devils prendono il fulmineo esterno dello Swansea che dovrebbe essere l'erede di Sanchez: costerà 20 milioni di euro, bonus compresi. Un salto per un talento che corre sulle orme di Bale.

Il Manchester United incomincia a muoversi sul calciomercato e il primo colpo della sessione estiva per i Red Devils è già arrivato: è stata infatti definita la trattativa per l'acquisto del giovane Daniel James dallo Swansea City.

La notizia arriva da Sky Sports, che rivela come il classe 97 abbia già svolto le visite mediche e arriverà alla corte di Ole Gunnar Solskjaer per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro (17 di parte fissa a cui potranno aggiungersi 3 milioni di bonus).

Un acquisto nel segno della gioventù per il Manchester United che continua ad aggiungere giovani e talentuosi esterni offensivi al suo reparto d'attacco dal calciomercato. Prendendo James che nelle idee della società sarà il successore di Sanchez, mentre in quelle dei tifosi gallesi sarà l'uomo che in Nazionale potrà raccogliere l'eredità di Gareth Bale.

In un'epoca calcistica in cui le filosofie di gioco diventano sempre più motivo di dibattito, le caratteristiche tecniche di Daniel James potrebbero descriversi in maniera molto semplice: correre, correre e correre ancora. Sempre più veloce degli altri, persino in Inghilterra

Il fulmineo esterno dello Swansea si è presentato in Championship in questa stagione e dopo poche giornate si è guadagnato il posto da titolare convincendo il tecnico dei gallesi Potter. Da quel momento in poi, il classe '97 non è più uscito dal campo. La stagione dei cigni non è stata indimenticabile ma James si è messo in luce come uno dei migliori giocatori del campionato (5 gol e 10 assist in 33 presenze): di piede destro, ma abile anche col mancino, ama giocare sulle fasce per sfruttare la sua pazzesca accelerazione.

Le sue grandi capacità fisiche e atletiche gli permettono di rendere al meglio sia in un attacco a 3 che in un centrocampo a 4, posizioni da cui ama partire sia per rientrare e tirare che per crossare (vera specialità della casa).

Naturalmente in patria sono già partiti i paragoni importanti, nonostante manchi ancora il debutto nel campionato maggiore, ma in lui sembra credere nientemeno che una leggenda del Galles e del Manchester United come Ryan Giggs che lo ha già convocato in Nazionale e fatto partire titolare nella partita di qualificazione a Euro2020 contro la Slovacchia in cui James è subito andato in gol segnando la rete del definitivo 1-0.

Anche Bale prima di lui andò in gol all'esordio da titolare ma i paragoni col giocatore del Real Madrid non sono totalmente centrati. Nonostante la giovane età, James ha una struttura fisica totalmente diversa da quella dell'esterno dei Blancos ed è molto più "centrocampista".

Ora c'è solamente da capire quanto il 21enne patirà il doppio grande salto, in Premier e in una grande come il Manchester United. Ma le premesse per aver scovato un nuovo gioiello gallese ci sono tutte ed è quello che si augurano tutti i tifosi dei Red Devils.