Game of Thrones, The Night King: "Tifo Lazio, stessi colori degli Estranei"

Game of Thrones, The Night King: "Tifo Lazio, stessi colori degli Estranei"

Inzaghi, 43 anni, è il secondo tecnico più vincente della storia della Lazio alle spalle di Sven-Göran Eriksson, che in bacheca ha messo ben 7 titoli. Simone per ora è fermo a quota due: una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

Un annuncio che arriva mentre Inzaghi è negli Stati Uniti in luna di miele con la moglie Gaia (sono convolati a nozze un anno fa ma hanno rimandato il viaggio). Tornerà in Italia a fine mese, poi inizierà a tutti gli effetti una nuova stagione.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK