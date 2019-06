Cancelo e Alex Sandro verso l'addio, si valutano due profili dalla Premier League. Capitolo centrali: dopo Demiral e Romero, pronto l'investimento per un big.

La nuova Juventus riparte da Merih Demiral. In attesa di capire chi siederà sulla panchina dei bianconeri in vista della prossima stagione, la società ha già perfezionato il secondo colpo di mercato in entrata. Il centrale turco, prelevato dal Sassuolo per 15 milioni di euro, andrà a puntellare un reparto che, per forza di cose, andrà massicciamente svecchiato. L'uscita di Andrea Barzagli e l'età che avanza sulle spalle di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci obbliga la dirigenza a mettersi alla ricerca di profili utili e spendibili per la causa, di modo da non farsi trovare impreparati nel momento in cui i big dovessero gettare la spugna.

Non sarà infatti Demiral il solo volto nuovo del pacchetto arretrato. Negli ultimi mesi Fabio Paratici ha lavorato insistentemente ai fianchi il Genoa per il giovane Cristian Romero, altro grande obiettivo di una Juventus che, da qui in poi, sarà destinata a cambiare molti effettivi della rosa. Detto che l'argentino potrebbe essere stato già opzionato, non è detto che - contrariamente all'ex Sassuolo - possa fermarsi (ancora) stabilmente a Torino. La Juventus potrebbe invece decidere di girarlo in prestito da qualche parte per fargli trovare ulteriore spazio, in modo tale da verificare se i tanti progressi mostrati fino a oggi possono ulteriormente migliorare.

Servirà un big, a prescindere dalla politica che verrà tenuta rispetto ai giovani. Il nome caldo, che nelle ultime ore è tornato di moda, rimane quello di Matthijs de Ligt, col quale il Barcellona non ha ancora chiuso. L'olandese dell'Ajax però costa davvero tanto e, per meno di 75-80 milioni di euro, difficilmente lo si riuscirà a strappare dalla concorrenza dei blaugrana, ma anche di Liverpool e PSG. Chi rimane? Marquinhos, uno di esperienza reduce da una grande stagione nella capitale francese, e il talento portoghese Ruben Dias, già osservato speciale in occasione dell'Europa League, quando Paratici - in visita per Joao Felix - chiese notizie anche sul classe 1997.

Potrebbe essere Emerson Palmieri l'erede di Alex Sandro per la fascia sinistra della Juventus: il mancino del Chelsea piace da tempo ai bianconeri ed è un uomo gradito da Sarri

Juventus, i movimenti sui terzini: Emerson Palmieri il nome nuovo

La rivoluzione vera però potrebbe nascere dalle porte girevoli sulle fasce. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che sull'edizione odierna paventa uno scenario tanto particolare quanto interessante, nel quale la Juventus andrebbe a cambiare completamente tutto il pacchetto composto dai due terzini sulla carta titolari. Partiamo dalla fascia destra dove Joao Cancelo, nonostante un'ultima stagione tutto sommato positiva (statistiche alla mano), avrebbe sul piatto una golosissima offerta firmata Manchester CIty.

Gli intrecci di calciomercato con il nord dell'Inghilterra si sono infittiti negli ultimi tempi e, da indiscrezioni, andrebbero a riguardare Pep Guardiola in prima persona. Il catalano è un grande estimatore di Cancelo e lo vorrebbe arruolare in estate, ma qualora il manager dei Citizens dovesse approdare a Torino - ipotesi al momento non da scartare del tutto - la posizione del portoghese cambierebbe drasticamente. In ogni caso, il City ha un giocatore che a Torino seguono da tempo: si tratta di Danilo, laterale destro arrivato in Premier League dal Valencia e che ora a Manchester valutano circa 20 milioni di euro. Considerate le cifre richieste per Cancelo - si parla di 60 milioni di euro - ecco che l'eventuale scambio più corrispettivo in soldi non pare una soluzione poi così impossibile.

Dall'altra parte c'è da valutare invece il destino di Alex Sandro, già vicino a lasciare la Juventus in più occasioni. Se fino a pochi mesi fa il Manchester United sembrava intenzionato a fargli ponti d'oro, nelle ultime ore si è fatta larga l'ipotesi del Real Madrid, alla ricerca di un terzino sinistro potenzialmente titolare per cautelarsi dalla possibile partenza di Marcelo. In tal caso, in casa bianconera hanno già pronto il sostituto: si tratta di Emerson Palmieri, ex laterale della Roma oggi al Chelsea.

Il brasiliano, che di recente è anche stato naturalizzato italiano, è un pallino della dirigenza e, qualora dovesse concretizzarsi l'arrivo di Maurizio Sarri, ecco che la trattativa potrebbe subire una veloce accellerata. La Juventus conta di fare almeno 60 milioni di euro con la cessione di Alex Sandro, reinvestendone solo una parte per l'attuale mancino dei Blues, operazione che dovrà calibrata e ponderata a dovere perché Paratici non ha intenzione di strapagare nessuno. Il feeling tra le parti però è già scoccato da tempo: adesso si tratta solo di saperlo coltivare e conservare, in modo da non trovarsi impreparati al momento dell'eventuale affondo. I lavori, mai come oggi, sono in pieno corso.