Il danese, che non ha ancora rinnovato, è il big che Marotta vorrebbe regalare a Conte. Il Tottenham chiede almeno 60 milioni di euro, Real Madrid defilato.

di Andrea Bracco - 06/06/2019 11:24 | aggiornato 06/06/2019 11:31

Negli ultimi tempi in casa Inter sta circolando un messaggio molto preciso secondo il quale, per costruire veramente una squadra competitiva in grado di dare fastidio alla Juventus, non ci si possa limitare a dare la propria panchina a un big, ma parallelamente va portato avanti un discorso di valori tecnici. Servono giocatori e servono forti: per questo, dopo aver festeggiato l'arrivo di Antonio Conte, andrà obbligatoriamente portata avanti una campagna di calciomercato mirata a innestare ulteriore qualità in rosa.

Benzina potente, in grado da mettere lo stesso Conte nelle condizioni migliori per lavorare. Servono nomi importanti, di spessore internazionale: in tal senso verte l'innesto di Diego Godin, uno di quei giocatori di grande profilo in grado di dare profondità alle rotazioni di squadra, così come anche l'eventuale arrivo di Edin Dzeko darebbe qualcosa in più in attacco, a patto che arrivi anche un altro centravanti. Il centrocampo però sarà il reparto nel quale si dovrà operare di più, visto che solo Marcelo Brozovic e – forse – Radja Nainggolan sono sicuri di una slot in squadra in vista della prossima stagione.

Dopo aver sognato e poi abbandonato Ivan Rakitic, che prima ha ammiccato ai nerazzurri e poi ha strombazzato ai quattro venti di voler rimanere al Barcellona, l'Inter pare voler tentare un vero e proprio colpo da novanta. Secondo La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta starebbe pensando di chiedere al Tottenham il danese Christian Eriksen, un giocatore di qualità assoluta che farebbe fare un grandissimo upgrade lì in mezzo a una squadra parecchio carente dal punto di vista dell'imprevedibilità. Un regalo di mercato per Conte, di quelli che scalderebbero la piazza come non mai. Difficile? Sì, ma se si vuole veramente crescere le trattative per elementi di questo lignaggio non possono rimanere eccezioni, ma trasformarsi in abitudini.

Partiamo da un assunto iniziale: Eriksen attualmente ha un contratto in scadenza nel 2020 e non intende rinnovarlo. Certo, le cose possono ancora cambiare da qui ad agosto, ma l'idea di farlo giocare in queste condizioni non stuzzica affatto gli Spurs, indispettiti dal fatto che a gennaio - quando la stagione entra nel vivo - il giocatore possa accordarsi per andare altrove "trascurando" il suo attuale club. Per contro, il danese ha già chiesto alla dirigenza di essere chiara riguardo ai programmi futuri:

Sono in un periodo in cui mi sento pronto per affrontare qualche nuova sfida: spero ci siano dei confronti con la società quest'estate, mi piacerebbe fosse una cosa rapida ma si sa come va il calcio. Ho un grande rispetto per ciò che abbiamo fatto in questi anni.

Parole criptiche, poi confermate anche dal suo procuratore che, secondo quanto riportato dalla Rosea, si sarebbe di recente intrattenuto in una chiacchierata esplorativa proprio con l'Inter. Eriksen è da tempo un obiettivo del Real Madrid, che però non ha mai veramente affondato il colpo. Oggi le Merengues sono affaccendate a definire altri affari, quindi lo spazio per un eventuale inserimento ci sarebbe. Ma di quanto si parla a livello economico? Solo per il cartellino, gli Spurs non intendono scendere sotto i 60 milioni di euro con rilanci fino a 70, valutazione importante ma ben lontana da quelle a tre cifre di pochi mesi fa.

Il danese sarebbe il centrocampista di inserimento adatto per il gioco che Conte ha intenzione di cucire attorno alla sua nuova Inter, ammirato dal vivo nella finale di Madrid perso dal Tottenham contro il Liverpool. Certo, la trattativa non è facile, ma i nerazzurri possono mettere sul piatto un progetto fresco e ambizioso, corredato dalla tanto rincorsa presenza in Champions League e dalla voglia di riemergere - seppure per gradi - anche a livello internazionale.

Solo nell'ultima stagione, Eriksen ha segnato 10 gol e messo a referto 17 assist, senza contare la grande duttilità tattica che gli permette di ricoprire più posizioni. Insomma, le caratteristiche sono di primissimo piano: ora non resta che capire se e quanto l'affare possa essere realmente fattibile.