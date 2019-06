L'attaccante oggi al Jiangsu Suning può entrare nell'operazione che porterà il centrocampista a Milano. I sardi chiedono 50 milioni, l'Inter offre 35 milioni più 15 di bonus.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 06/06/2019 12:33 | aggiornato 06/06/2019 12:36

Il diretto interessato è in ritiro con la Nazionale di Roberto Mancini per preparare le partite di qualificazione a Euro 2020 contro Grecia e Bosnia, ma in Italia il suo nome continua ad essere in vetta agli interessi del calciomercato estivo 2019. Nicolò Barella sembra sempre più vicino all'Inter. Nella giornata di mercoledì, come riporta Sky Sport, in un hotel di Milano c'è stato il primo incontro tra le dirigenze dei due club per discutere il trasferimento del centrocampista classe 1997 in nerazzurro.

L'Inter, rappresentata dal ds Piero Ausilio e dal suo vice Dario Baccin, ha esposto al diesse rossoblù Marcello Carli la valutazione assegnata a Barella: il Cagliari chiede 50 milioni di euro, cifra da dividere tra fisso e bonus e da calibrare in base alle contropartite tecniche messe sul piatto dai nerazzurri. Per l'Inter invece l'offerta da presentare ai sardi è pari a 35 milioni di euro più 15 di bonus.

La sensazione è quella di un diffuso ottimismo, alimentato anche dall'inserimento di un nome particolarmente gradito al Cagliari nell'affare. Si tratta di Eder, attaccante italo-brasiliano classe 1986 oggi in Cina al Jiangsu Suning, club che ha la stessa proprietà dell'Inter. Sceso in campo nel 2019 in 13 occasioni con sei gol e due assist, Eder potrebbe gradire il ritorno in Serie A a 12 mesi di distanza dall'addio all'Inter. Un potenziale ostacolo potrebbe però essere rappresentato dall'ingaggio percepito dall'attaccante oggi al Jiangsu, pari a 5,2 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Inter, Eder possibile contropartita tecnica nell'affare Barella con il Cagliari

Calciomercato Inter, non solo Eder per Barella: anche Bastoni e Karamoh tra le contropartite

Barella è quindi uno dei grandi obiettivi di calciomercato della nuova Inter di Antonio Conte e la società nerazzurra è pronta a stringere i tempi per metterlo a disposizione del suo allenatore nel più breve tempo possibile. Eder non è però solo nell'elenco delle contropartite tecniche: nella lista di alternative da proporre al Cagliari ci sono il difensore classe 1999 Alessandro Bastoni, nell'ultima stagione al Parma (24 presenze) e cedibile in prestito con riscatto e controriscatto, e l'esterno offensivo Yann Karamoh, classe 1998, protagonista in prestito in Francia al Bordeaux con 33 partite giocate e 3 reti.

Inter, anche Karamoh tra le opzioni per il Cagliari nell'operazione Barella

Dopo l’appuntamento tra Ausilio e Marotta e l’agente di Barella, Alessandro Beltrami, quello di Milano con Carli ha rappresentato un altro passo in avanti nell'operazione, in attesa di definirne entità e contropartite tecniche. Senza dimenticare Sebastiano Esposito, Facundo Colidio e Davide Merola, giovani della Primavera nerazzurra graditi al club di patron Giulini. Le parti si rivedranno nei prossimi giorni, ma sembrano esserci i presupposti per trovare l'intesa utile per portare il centrocampista del Cagliari a Milano.