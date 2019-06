Calciomercato, Ilicic verso l'addio all'Atalanta

L'attaccante sloveno dei nerazzurri si mette sul calciomercato: "Ho una certa età, voglio lottare per la vetta".

06/06/2019

È sempre più vicino al Napoli, l'attaccante sloveno dell'Atalanta, Josip Ilicic. Uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha portato in nerazzurri alla qualificazione in Champions League (e a giocarsi la finale di Coppa Italia con la Lazio) è finito da tempo al centro del calciomercato, proprio in ottica di un interessamento del club partenopeo nei suoi confronti.

Il presidente Percassi ha però spiegato di voler trattenere i suoi giocatori più forti, per tentare di rendere la qualificazione nell'Europa che conta un punto di partenza sul quale costruire un futuro più ambizioso.

Ma nonostante i buoni propositi, alcuni di questi giocatori non la pensano allo stesso modo e vorrebbero cambiare aria già nella prossima sessione di calciomercato estiva per tentare di inseguire nuovi traguardi. Tra questi, appunto, anche Josip Ilicic, che in un'intervista rilasciata in Slovenia ai microfoni di Ekipa24, ha confermato la sua ambizione, smentendo però le voci di un affare già concluso per la sua cessione al Napoli:

Ho tanto rispetto per l'Atalanta, ho dato tutto per loro. Però io voglio stare al top, vincere trofei e lottare per la vetta. Con il Napoli non ho firmato nulla, ma si sta parlando della soluzione migliore per me.

Per questo il prossimo step sarà quello di vedersi con l'Atalanta e fare in modo di trovare un compromesso che renda felici tutti:

Nei prossimi giorni il mio agente incontrerà l'Atalanta per capire quali siano gli obiettivi. La cosa certa è che voglio restare in Italia e giocare la Champions League. Non sono più giovane, non mi restano ancora tanti anni ad alto livello, ma sono ancora un giocatore di un certo spessore.

Che a suo giudizio merita un palcoscenico migliore rispetto a quello che gli offre la piazza di Bergamo:

Capisco che il presidente Percassi chieda che io rimanga, ma dobbiamo dirci la verità: quest'anno abbiamo giocato con una squadra di 13 calciatori di alto livello, per provare a vincere ce ne vogliono molti di più. Io so cosa voglio: vincere. Per me è arrivato il tempo di ottenere qualcosa per tutto quello che ho fatto in carriera.

Parole che sanno tanto d'addio.