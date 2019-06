Se mi sarebbe piaciuto essere allenato da Sarri? Sarebbe stato interessante. Lo danno per scontato alla Juve, ma la decisione non è ancora arrivata...

Si stanno facendo tanti nomi, in questi anni la Juve non ha sbagliato quasi niente, secondo me hanno già scelto l’uomo giusto. Vedremo quando la società farà il suo annuncio

Non conosco la situazione della Juventus, ma se devo parlare del discorso Guardiola, dico che ogni tanto è bello sognare e in Italia piace farlo. Cristiano Ronaldo è arrivato nonostante nessuno ci credesse, sognare ci può stare

Si è appena ritirato dal calcio giocato e così può già mettersi nei panni dell'opinionista e commentare le voci di calciomercato. Andrea Barzagli, ormai ex difensore della Juventus , dice la sua sulle voci di un possibile approdo di Pep Guardiola sulla panchina bianconera. Presente a Catanzaro per ricevere il 10° premio sportivo Nicola Ceravolo, ha detto:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK