Lo spagnolo, in scadenza di contratto, potrebbe finalmente cedere al corteggiamento dei parigini. Red Devils sul portiere rivelazione della Ligue 1, ma servono 35 milioni.

di Andrea Bracco - 06/06/2019 11:34 | aggiornato 06/06/2019 16:39

Uno dei grandi intrecci di calciomercato degli ultimi anni riguarda la grande storia d'amore mai veramente sbocciata tra il PSG e David De Gea. Il portiere spagnolo è uno degli obiettivi della società francese da circa tre anni: le due parti si sono agganciate, parlate, confidate e scambiate mille complimenti senza soluzione di continuità ma, a oggi, l'affare per il passaggio dell'estremo difensore del Manchester United al colosso transalpino è sempre saltato sul più bello. De Gea è uno di quei giocatori che a Manchester vorrebbero evitare di cedere: posizione comprensibile, visto che ormai da almeno un lustro il castigliano è uno degli interpreti del ruolo più forti al mondo.

Fatto sta che adesso la situazione potrebbe finalmente essere arrivata al giusto grado di maturazione: a far trapelare l'indiscrezione è il tabloid inglese The Times, che nella giornata di giovedì ha aperto l'edizione sportiva con la notizia di un presunto colloquio tra lo sceicco al Khelaifi in persona, il direttore generale del PSG Antero Henrique e una rappresentanza non ben precisata di dirigenti dei Red Devils. Ufficialmente l'incontro si è svolto per definire una volta per tutti i termini del passaggio di Ander Herrera in Francia, ma il meeting si è trasformato presto in un'occasione per parlare anche di De Gea.

La situazione è molto semplice: dopo aver annunciato il divorzio da Gianluigi Buffon, a Parigi avrebbero intenzione di regalare un vero pezzo da novanta del ruolo a Thomas Tuchel, tecnico fresco non solo di rinnovo, ma soprattutto della fiducia rinsaldatasi con tutte le componenti del club. Lo spagnolo risponderebbe esattamente all'identikit di cui sopra, con il vantaggio che - rispetto agli altri nomi circolati di recente: uno su tutti, Jan Oblak - De Gea è entrato ufficialmente nell'ultimo anno di contratto con il Manchester United.

Mike Maignan è stato eletto come uno dei migliori portieri dell'ultima Ligue 1: il Manchester United sta pensando a lui per sostituire il partente De Gea

Manchester United, dalla Francia l'erede di De Gea: piace Maignan del Lille

L'occasione per far sì che le strade si congiungano è decisamente ghiotta: i rapporti tra le due società sono ottimi e del portiere ex Atletico, in passato sondato a più riprese anche dal Real Madrid, se ne parlerà di sicuro durante tutta la durata del mercato. Il PSG lo vuole, lo United non intende rimetterci troppo: considerando che De Gea va per i 29 anni, è molto facile che la trattativa possa questa volta andare a buon fine. Dall'entourage del giocatore non trapelano spifferi riguardo alle intenzioni di rinnovo, la società per il momento ha avanzato una sola proposta da 350mila sterline a settimana, ritenuta troppo bassa.

Resta quindi da accordarsi sulla cifra, che ovviamente non potrà coincidere con i 70 milioni di euro richiesti fino a un anno fa. In Inghilterra dovranno abbassare sensibilmente le richieste, ma secondo quanto riportato dal Daily Mail la società si starebbe già muovendo sull'eventuale sostituto dello spagnolo. Il profilo messo nel mirino porta dritti nel nord della Francia, più precisamente a Lille, dove gioca Mike Maignan, un classe 1995 dal fisico esplosivo. Una montagna di muscoli, come lo ha definito il tecnico dei Dogues Galtier, che lo ha ereditato da formare dopo gli esordi sotto la gestione di Marcelo Bielsa.

Alto 192 centimetri, viene valutato circa 35 milioni di euro e in estate potrebbe essere uno dei seri papabili a lasciare il LOSC, nonostante la possibilità di giocare la Champions League da protagonista. Nato in Guyana da papà francese e mamma haitiana, si è trasferito in territorio transalpino sin da ragazzino, entrando nel vivaio del PSG a metà 2009. A Lille ci è arrivato nel 2015: dopo aver impressionato Bielsa, ha spodestato una figura storica del club come Enyeama, mettendo insieme 95 presenze complessive in quattro stagioni. Con la nazionale francese gioca sin dai tempi dell'under 15, e di recente ha ricevuto anche i complimenti del ct Deschamps. Un profilo completo e futuribile, che a Manchester potrebbe finalmente avere l'occasione per consacrarsi ad alti livelli.