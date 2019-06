Il presidente dei bergamaschi conferma Gomez e Ilicic in vista della Champions League e apre alla cessione del colombiano ma soltanto per una cifra importante.

di Simone Cola - 06/06/2019 15:58 | aggiornato 06/06/2019 16:02

La sensazione è che il meglio, per l'Atalanta, debba ancora arrivare. Archiviata una stagione straordinaria, conclusa con il terzo posto in Serie A e la prima storica qualificazione in Champions League, i bergamaschi si preparano alla riapertura del calciomercato con l'obiettivo di rinforzare la squadra per continuare a stupire e di evitare, dopo molte stagioni, la cessione dei pezzi più pregiati.

Per questo motivo resteranno sicuramente alla corte di mister Gasperini, confermato dopo alcune voci che lo volevano tentato dalla Roma, due delle tre stelle che compongono l'attacco nerazzurro: Josip Ilicic e il Papu Gomez sono incedibili, a sostenerlo lo stesso numero uno del club orobico Antonio Percassi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Entrambi 31enni, lo sloveno e l'argentino sono stati uno dei segreti dell'Atalanta capace di centrare il terzo posto in classifica in Serie A, mettendo in fila nell'ordine Inter, Milan e Roma, realtà ben più grandi e conclamate. Semmai Percassi apre alla cessione del centravanti colombiano Duvan Zapata, 28 gol stagionali e al centro e a quanto pare uno degli obiettivi principali di calciomercato per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. La cifra? Tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Dopo avere indossato in Italia le maglie di Napoli, Udinese e Sampdoria Duvan Zapata è esploso nell'Atalanta segnando nel corso dell'ultima stagione un totale di 28 gol.

Arrivato in Italia per giocare proprio nel Napoli all'alba della stagione 2013/2014 dopo essersi messo in luce in Argentina nell'Estudiantes, Zapata ha faticato a trovare spazio all'ombra del Vesuvio trasferendosi dopo due stagioni all'Udinese e quindi alla Sampdoria, che dopo una sola stagione lo ha ceduto - prestito oneroso biennale con diritto di riscatto - all'Atalanta nell'estate del 2018.

A Bergamo ecco l'esplosione: dopo un avvio stentato - il primo gol arriva soltanto all'11esima presenza - il colombiano si è letteralmente scatenato tra l'inizio di dicembre e la fine di gennaio, periodo in cui ha messo a segno 14 reti in 8 partite ed è diventato un punto fermo dell'attacco di Gasperini. A 28 anni Zapata sembra aver finalmente raggiunto il suo massimo potenziale, motivo per cui il numero uno degli orobici Percassi potrebbe anche pensare a una sua cessione ma soltanto per un'offerta irrinunciabile.

Spero che restano tutte e tre le nostre stelle, ma l'offerta migliore potrebbe arrivare per Zapata. Che ha detto che resterà, vero, ma poi i procuratori fanno il loro lavoro. Come del resto De Laurentiis, che parla di Inglese alle sue cifre ma intanto fa salire il valore di Duvan. Per 40 milioni non lo cediamo, per una cifra tra i 50 e i 60 ci pensiamo, sarebbe difficile dire di no.

Nel corso dell'intervista il presidente dell'Atalanta ha toccato anche altri argomenti molto interessanti, dalla conferma di Gasperini al prossimo mercato.