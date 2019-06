Dopo aver dato la sua disponibilità a restare, la bandiera milanista ha individuato i collaboratori con i quali progettare il definitivo rilancio rossonero.

1 condivisione

di Andrea Bracco - 06/06/2019 10:45 | aggiornato 06/06/2019 10:48

In questo momento è difficile capire precisamente quali saranno gli uomini che faranno parte del nuovo Milan. L'unica certezza è legata alla presenza di Paolo Maldini, che nelle scorse ore ha comunicato alla proprietà la propria volontà di proseguire l'avventura all'interno della dirigenza rossonera, a patto che il suo ruolo assuma sin da subito un'importanza centrale nel processo di ricostruzione di una squadra che, in questa stagione, ha solo sfiorato la tanto agognata qualificazione in Champions League.

Il Milan del futuro ripartirà dai giovani e da un allenatore capace di plasmarli a dovere: proprio per questo a ore dovrebbe essere annunciato Marco Giampaolo, il profilo scelto in prima persona dall'ex bandiera milanista, tecnico di concetto e dalle idee di gioco figlie dell'influenze ereditate dai suoi due mentori, Galeone e Sarri. Nel frattempo però verrà portata avanti una strada parallela a livello dirigenziale: Maldini, per la cui conferma l'amministratore delegato Gazidis ha fatto carte false, è solo il primo di tre tasselli fondamentali utili a puntellare definitivamente una struttura chiamata a essere più solida che mai.

Gli altri due si chiamano Zvonimir Boban e Igli Tare, due personaggi che masticano calcio da anni e, di recente, entrambi si sono messi particolarmente in mostra durante i rispettivi incarichi. Il croato, in questo momento a un passo dall'essere annunciato, avrà il compito di gestire la parte sportiva e politica del club, intrattenendo i rapporti diplomatici con tutto ciò che circonda il pianeta rossonero, mentre l'albanese - che potrebbe lasciare a breve la Lazio - assumerà il ruolo di direttore sportivo, già ricoperto con grandi risultati in quel di Roma.

Potrebbe essere Igli Tare il nuovo direttore sportivo del Milan: l'albanese, da 11 anni alla Lazio, è il prescelto da Paolo Maldini che ne apprezza la bravura nello scouting

Milan, via al nuovo progetto: Maldini chiama Boban e Tare

Nomi importanti, che sarebbero stati fatti alla società dallo stesso Maldini, convinto che entrambi possano portare esperienza, qualità, intuizioni e quella competenza che, negli ultimi tempi, troppo spesso è mancata. Su Boban ci sono molte cose da dire. In primis, che la sua assenza alla FIFA si farà sentire: Zvone è un conoscitore di calcio sopraffino e Infantino farà fatica ad accettare le sue dimissioni, visto l'importanza che ha avuto nelle vesti collaboratore partecipando, di fatto, ad alcune grandi rivoluzioni recenti come quella del VAR, l'assegnazione del Mondiale 2026, l'istituzione del premio Best FIFA e la riforma del Mondiale per Club.

Personaggio fuori dal comune, da giocatore diventò famoso per il pugno sferrato a un poliziotto serbo durante una partita tra Stella Rossa e Dinamo Zagabria, simbolo calcistico dell'inizio di una tragica guerra come quella dei Balcani. Poi, appesi gli scarpini al chiodo, riciclandosi come opinionista e analista per le migliori televisioni del mondo. Insomma, al Milan farebbe comodo averlo in team, viste le sue funzionalità multiple che potrebbero non far rimpiangere troppo le recenti dimissioni di Leonardo. Non sarà facile trattarne l'uscita dalla FIFA, ma l'amicizia con Maldini alla fine sarà decisiva rispetto a ogni altra considerazione..

Il lavoro di Tare invece si è sempre riflesso maggiormente sul campo: in 11 anni complessivi da direttore sportivo della Lazio non si contano i campioni fatti approdare sulla sponda biancoceleste del Tevere. Uno su tutti? Ovviamente Sergej Milinkovic-Savic, seguito da Luis Alberto, Ciro Immobile, Lucas Leiva, Francesco Acerbi, Lucas Biglia e tanti altri ottimi calciatori che hanno permesso a Claudio Lotito non solo di monetizzare sempre al massimo, ma anche di stabilizzare la squadra nelle zone europee della classifica.

L'unico dubbio riguarda proprio le intenzioni dell'albanese, che non sarebbe troppo convinto nel lasciare Roma a mercato iniziato. Certo, l'opportunità di mettersi in gioco dopo così tanti anni nello stesso posto potrebbe rivelarsi stuzzicante, soprattutto perché al Milan le condizioni lo esalterebbero. La società è alla ricerca di giocatori under 25 che possano rappresentare il futuro del club e, parallelamente, che siano pronti da subito ma con ampi margini di miglioramento davanti. Guarda caso, proprio il terreno sul quale Tare si è dimostrato spesso imbattibile.