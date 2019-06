France Football rende omaggio al portiere che ha dato l'addio al PSG ma sostiene che avrebbe dovuto smettere prima: "Il crepuscolo di una carriera può essere tortuoso".

06/06/2019

Merci et bonne chance pour tout, grazie di tutto e auguri, ha scritto Gigi Buffon nel suo lungo ed emozionato saluto bilingue ai tifosi del PSG proprio ieri quando è stato ufficializzato il suo addio ai colori rossoblù del club francese. Niente rinnovo, anzi sì, la proposta di Al Khelaifi c'è stata ma, come ha scritto il portiere nel post social, "non mi sono sentito di accettare".

Difficile dire come siano andate le cose, ma le voci che arrivano dalla capitale francese vanno in una sola direzione: quando hai in organico una leggenda assoluta del calcio, probabilmente uno dei cinque migliori giocatori del secolo, mica lo puoi mettere alla porta così, su due piedi. Così, è probabile che il club abbia indossato i guanti bianchi e abbia provato a uscirne con classe.

Una proposta di rinnovo, insomma, di quelle che si possono rifiutare. Non tanto per la parte economica - mica puoi mettere una leggenda al minimo sindacale - quanto per le garanzie future. Proprio qui, a quanto pare, mancava la cosa più importante, la sicurezza del posto da titolare: il PSG ha testato Gigi attraverso il turnover con Areola, ma fra i pali serve un titolare e l'ex portiere azzurro ha capito che nella prossima stagione non sarebbe stato lui. E ovviamente, a quasi 42 anni, a un anno in panchina ha detto no grazie.

Buffon: un addio agrodolce al PSG

Buffon visto da Parigi: "Una leggenda, ma ha già giocato un anno di troppo"

Merci pour tout, insomma, et au revoir. Ma a Parigi non sembrano troppo preoccupati, anzi. Mentre i compagni gli rendono omaggio - particolarmente toccante il post di saluto e ringraziamento di Mbappé - France Football analizza l'addio di Buffon in modo probabilmente più lucido di quanto potremmo fare in patria, ma che a noi non pare del tutto immune da tracce di sottile perfidia. Questione di punti di vista, per carità, e quello del media francese, si riassume in poche righe:

Il crepuscolo di una carriera può essere tortuoso. Al termine di una stagione piuttosto delicata, il portiere italiano e il PSG hanno detto stop. E questa non può che essere davvero una buona notizia per Buffon se non vuole sminuire la sua leggenda.

Il pezzo, poi, si sofferma su prestazioni a corrente alternata, cattive scelte, un calcio che si perde nel limbo di un corpo che invecchia - e quello che fa più male sono i puntini di sospensione a chiusura della frase - fino alla mazzata finale:

Gianluigi Buffon non poteva restare ancora una stagione al PSG, rischiando di infrangere la sua straordinaria carriera: la sua classe naturale non può più nascondere la sua decadenza sportiva.

Oltre mille partite giocate in carriera, Nazionale compresa, con circa 450 clean sheet e un palmares da far invidia allo stesso PSG, probabilmente Buffon si sarebbe aspettato un po' più di rispetto. In effetti, poco più avanti, il giornalista gli rende l'onore delle armi riconoscendogli il ruolo di leggenda, ma poi affonda il colpo - "ha già giocato un anno di troppo" - attribuendogli in toto la responsabilità dell'uscita dalla Champions League contro il Manchester United e arrivando non troppo lontano dal dileggio. Se infatti Gigi si era servito di Hemingway per rendere un sincero omaggio a Parigi, FF lo ammonisce a non dimenticare un'altra frase dello scrittore americano:

La saggezza dei vecchi è un grande inganno: non diventano saggi, diventano cauti.

Merci et bonne chance pour tout, avec Areola.