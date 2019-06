L'asso brasiliano ha lasciato il campo durante l'amichevole contro il Qatar per una distorsione con rottura legamentosa. Operazione in vista, ciao Seleçao.

di Andrea Bracco - 06/06/2019 08:24 | aggiornato 06/06/2019 09:40

Quanto possono cambiare le cose in pochi giorni? Tanto, soprattutto se ti chiami Neymar e la tua ultima stagione è stata di fatto un calvario. In campo, perché con il PSG è stata un'altra annata priva di soddisfazioni (ok la Ligue 1, ma l'eliminazione dalla Champions League brucia ancora), ma soprattutto dal punto di vista fisico. Infortunatosi al piede destro durante una partita di Coppa di Francia, l'asso verdeoro è rientrato soltanto per le ultime partite di campionato, quando i giochi erano fatti.

La Copa America sembrava però potergli venire in soccorso: la massima manifestazione continentale per nazionali, che verrà ospitata dal Brasile, era l'occasione per riportare il proprio paese sul tetto del continente, cosa che non accade ormai da metà anni '90. Invece O'Ney il torneo dovrà vederselo dalla sua villa di San Paolo: dopo aver lasciato anzitempo il campo durante l'amichevole giocata contro il Qatar, l'attaccante è stato subito trasportato in clinica per gli ulteriori accertamenti di rito, ma il responso medico - purtroppo per Tite - non è stato affatto generoso.

A poche ore dall'episodio la federazione ha diramato un comunicato nel quale si specifica che Neymar ha accusato una distorsione alla caviglia con rottura legamentosa, un infortunio troppo grave per far sì che si possa rimettere in piedi in vista dell'imminente inizio della Copa America. Il Brasile ha poi vinto ugualmente l'amichevole, regolando il Qatar per 2-0 grazie alle reti di Gabriel Jesus e Richarlison, ma in una serata del genere - specie dopo le ultimi vicissitudini extracampo - non c'è spazio per godersi il risultato sportivo. A breve il commissario tecnico del Brasile renderà noto il nome di colui che prenderà il posto del campione cresciuto nel Santos, il quale nei prossimi giorni dovrebbe finire sotto i ferri.

Neymar durante l'ultima amichevole del Brasile, vinta 2-0 contro il Qatar: il campione verdeoro si è infortunato alla caviglia e perderà la Copa America

Dalle accuse di stupro all'infortunio: momento nero per Neymar

L'infortunio alla caviglia è solo l'ultimo dei tanti problemi che attanagliano Neymar di questi tempi. Si è cominciato con lo stop dello scorso mese di gennaio per poi passare alle tante voci di mercato che lo vorrebbero di ritorno al Barcellona, società con la quale il PSG non ha un grande rapporto (eufemismo). I francesi non sarebbero intenzionati a liberarlo durante l'estate, men che meno se per farlo ci si deve a sedere a un tavolo a trattare con i dirigenti blaugrana. Come se non bastasse, qualche giorno fa una donna si è presentata in un commissariato di San Paolo denunciandolo per stupro.

Secondo le ricostruzioni, nel mese di giugno la ragazza lo avrebbe raggiunto nella capitale francese dopo che lo stesso Neymar gli avrebbe pagato vitto e alloggio. I due si sarebbero visti qualche volta, fino a quando una sera il giocatore si sarebbe presentato in hotel visibilmente ubriaco abusando di lei. La reazione del brasiliano si è tradotta in un post social della durata di 7 minuti, all'interno del quale lui ha voluto raccontare anche la sua versione. La federazione, viste le indagini in corso, ha consigliato al suo capitano di farsi da parte in vista della Copa America, visto che la condizione mentale per affrontarla non era delle più adatte.

Ora, per chiudere il cerchio, arriva anche lo stop per l'ennesimo problema alla caviglia già martoriata in passato. O'Ney, che nei giorni scorsi aveva anche mandato in avanscoperta un team di legali e il papà-agente a prenderne le difese, adesso è più solo che mai. I problemi giudiziari, senza la distrazione del campo e l'obiettivo di vincere la coppa con il numero 10 del Brasile sulle spalle, potrebbero avere un effetto amplificato su un ragazzo che ultimamente ne ha passate davvero tante. E la sua calda, caldissima estate sembra essere appena cominciata.