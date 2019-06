Ultima puntata prima del PPV in Arabia Saudita: il WWE Hall of Famer per la prima volta nello show blu per rispondere a The Undertaker.

di Marco Ercole - 05/06/2019 05:44 | aggiornato 05/06/2019 05:50

Ultima puntata dei main roster prima del prossimo PPV di wrestling della WWE, l'edizione di Super ShowDown 2019, che si terrà questo venerdì (diretta scritta qui su FOXSports.it a partire dalla 19) nel King Abdullah International Stadium di Jeddah, in Arabia Saudita.

Dopo lo show di Raw di ieri, con Brock Lesnar che ha deciso di non utilizzare la valigetta, ma mettere comunque a serio rischio il titolo di Seth Rollins con un'aggressione brutale, adesso tocca a SmackDown tornare in azione con la puntata di martedì 4 giugno 2019.

Un episodio che si terrà nella Sames Auto Arena di Laredo, in Texas, e che sarà a suo modo storica, dal momento che vedrà la prima partecipazione di Goldberg nel roster blu. Come comunicato dalle WWE News presenti sul sito ufficiale della World Wrestling Entertainment, l'Hall of Famer sarà infatti presente per rispondere alle parole di ieri di The Undertaker, suo prossimo rivale (altro inedito) a Super ShowDown.

WWE Goldberg per la prima volta a WWE SmackDown

WWE News, Highlights SmackDown del 4 giugno 2019

E ovviamente non è certo finita, perché in questa puntata Alexa Bliss ospiterà la campionessa femminile di SmackDown, Bayley, nel suo talk show "A Moment of Bliss".

WWE WWE SmackDown, Bayley ospite di "A Moment of Bliss"

Anche il Freak Lars Sullivan si sottoporrà a un'intervista, mentre è ancora da decifrare cosa accadrà a Roman Reigns, probabilmente alla ricerca di vendetta su Shane McMahon per quanto accaduto a Raw, e nella faida tra Kofi Kingston e Dolph Ziggler, che venerdì si affronteranno con in palio il titolo di WWE Champion.

Non ci resta che iniziare il racconto per scoprirlo, come sempre qui su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling con WWE News e Highlights a cura di FOXSports.it.

Faccia a faccia tra Kofi Kingston e Dolph Ziggler

Anche se Dolph Ziggler giura di portare i riflettori da lui aWWE Super ShowDown, il campione WWE Kofi Kingston spiega di combattere per qualcosa di più di un semplice titolo, mostrando anche il video del suo ritorno a casa, in Ghana, dopo 26 anni.

Kofi Kingston e Xavier Woods vs Kevin Owens e Sami Zayn

Appena tre giorni prima della sua difesa del titolo WWE a Super ShowDown 2019, Kofi Kingston fa coppia con Xavier Woods per combattere il pericoloso duo composto da Kevin Owens e Sami Zayn.

"A Moment of Bliss" con Bayley

Alexa Bliss non può godersi il suo caffè, perché Charlotte Flair e Carmella interrompono la sua intervista con la campionessa femminile di SmackDown, Bayley.

R-Truth (c) vs Elias, Lumberjack Match

Shane McMahon dà a R-Truth una specie di pausa, dato che dovrà solo preoccuparsi di Elias per tutta la durata di questo match valido per il titolo 24/7, con diverse Superstars di Raw e SmackDown Superstars nei ruoli di Lumberjack.

Aleister Black sta perdendo la pazienza

Il Dutch Destroyer sta diventando impaziente mentre aspetta che qualcuno abbia il coraggio di sfidarlo.

Roman Reigns in trappola prima di Super ShowDown 2019

Shane McMahon schernisce Roman Reign dopo quanto accaduto ieri a Raw, ma quando The Big Dog tenta di ottenere la vendetta, finisce dritto nella trappola di Shane-O-Mac.

Charlotte Flair vs Carmella vs Alexa Bliss

The Queen, The Princess of Staten Island e The Goddess si affrontano con in palio il diritto di sfidare la campionessa femminile di SmackDown, Bayley, a WWE Stomping Grounds.

Intervista esclusiva a Lars Sullivan

The Freak dice che demolirà il Lucha House Party a WWE Super ShowDown nella sua prima intervista esclusiva.

Andrade vs Apollo Crews

Pochi giorni prima sfida a The Demon a WWE Super ShowDown, Andrade attacca Apollo Crews prima dell'inizio del suo match e lascia il Campione Intercontinentale Finn Bálor con un promemoria: lui non ha paura.

Goldberg e The Undertaker faccia a faccia

Goldberg e The Deadman si fissano a pochi giorni dalla loro storica prima battaglia in assoluto questo venerdì al WWE Super ShowDown.