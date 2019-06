Questo venerdì, a partire dalle 19, The Undertaker e Goldberg si sfidano per la prima volta nella storia in Arabia Saudita.

di Marco Ercole - 05/06/2019 14:14 | aggiornato 05/06/2019 18:19

Le puntate di Raw e SmackDown sono andate in scena, le ultime questioni in sospeso sono state delineate e si risolveranno venerdì 7 giugno, in Arabia Saudita. A Jeddah si terrà infatti Super ShowDown 2019, la seconda edizione del PPV di wrestling targato WWE, che l'anno scorso si era svolto in Australia.

A ospitare l'evento - che vi racconteremo come sempre in diretta scritta qui su FOXSports.it a partire dalle ore 19 (inizio del kickoff) - in questa circostanza sarà invece l'Asia, nell'ambito dell'accordo pluri-milionario tra la World Wrestling Entertainment e la ricca terra degli sceicchi, dando così seguito a Greatest Royal Rumble e Crown Jewel, i due eventi a pagamento già disputati in Arabia Saudita.

Super ShowDown 2019 si piazza tra Money in the Bank e Stomping Grounds, seguendo le storyline in corso nei due main roster della WWE e aggiungendone altre create ad hoc per soddisfare il pubblico arabo, amante in modo particolare di match amarcord. In tale ottica va visto il primo storico incontro tra The Undertaker e Goldberg, vero fiore all'occhiello di questo evento, ma allo stesso tempo quello tra Triple H e Randy Orton, nell'ambito di una rivalità che si è protratta a lungo negli ultimi 20 anni di wrestling.

WWE, la locandina di Super ShowDown 2019

WWE Super ShowDown 2019, presentazione del PPV a Jeddah

Ciò non significa ovviamente che mancheranno incontri di piena attualità, visto che saranno messi in palio sia la WWE Championship di Kofi Kingston, sia l'Universal Championship di Seth Rollins (rispettivamente contro Dolph Ziggler e Baron Corbin), con la variabile rappresentata da Brock Lesnar, che nell'ultima puntata di Raw ha annunciato di voler incassare la valigetta del Money in the Bank proprio in occasione del PPV.

Da Goldberg a @WWERollins, passando per @undertaker e @WWERomanReigns. Alcune tra le migliori Superstar di ieri e di oggi si riuniranno in una leggendaria notte! Siete pronti per #WWESSD?

L'appuntamento con il PPV è per venerdì 7 giugno, live dalle 20 su Sky Primafila. @SkySport pic.twitter.com/LMXGfUAvh6 — WWE Italia (@WWE_Ufficiale) June 1, 2019

Questi e molti altri match comporranno la card di Super ShowDown 2019, che vi andremo a raccontare nel dettaglio qui di seguito, match dopo match. Non vi resta che visionare la lista completa ed esprimere la vostra preferenza. Voi su chi puntate?

Triple H vs Randy Orton

Single match

50-Man Battle Royal

Goldberg vs The Undertaker

Single match

Braun Strowman vs Bobby Lashley

Single match

Finn Bálor (c) vs Andrade

Single match for the WWE Intercontinental Championship

Roman Reigns vs Shane McMahon

Single match

Kofi Kingston (c) vs Dolph Ziggler

Single match for the WWE Championship

Seth Rollins (c) vs Baron Corbin

Single match for the WWE Universal Championship

Lars Sullivan vs Lucha House Party (Kalisto, Gran Metalik, and Lince Dorado)

3-on-1 Handicap match

Brock Lesnar userà la valigetta del Money in the Bank?