Dopo la doppia vittoria nella SBK di Imola, Johnny vuole ripetersi a Jerez, pista di casa per Alvaro, in una sfida tra Kawasaki e Ducati.

di Mirko Colombi - 05/06/2019 21:03 | aggiornato 05/06/2019 21:05

Tutto è quasi pronto a Jerez: il paddock SBK sta prendendo forma, i piloti arrivano in circuito e le hospitality accolgono gli addetti ai lavori. La sesta tappa del mondiale è, probabilmente, la più importante di quelle sino ad oggi disputate. I motivi sono diversi; l'inerzia del campionato pende ora a favore di Rea, dopo un inizio in salita per il pluricampione. Sebbene Bautista si trovi ancora in vetta alla classifica, Johnny gode dello slancio ottenuto ad Imola, dove ha vinto due gare consecutive. Che avrebbero potuto essere tre, senza l'annullamento per pioggia.

Il tracciato andaluso è la "casa" di Alvaro, non solo perché egli sia iberico. Il pilota di Talavera de la Reina ha gareggiato per una intera carriera e conosce le traiettorie dell'Angel Nieto meglio di tutti. Il trascorso vissuto tra 125 Grand Prix - con un titolo vinto - 250 due tempi e MotoGP pesa e l'esperienza accumulata dal numero 19 è vastissima. Un successo per lui e due podi, con altri ottimi piazzamenti nel computo delle tre classi.

Rea non è da meno, anzi. Il nordirlandese ha centrato due vittorie a Jerez ma, soprattutto, il numero 1 è sempre e costantemente il re dei test invernali sul tecnico circuito spagnolo. Inoltre, nel 2015 Johnny festeggiò proprio laggiù il primo dei quattro allori conquistati. Per ripetere le imprese elencate, il Cannibale dovrà vedersela con le Ducati. Non solo quella di Bautista è da inserire tra le favorite. Pure Chaz Davies potrebbe andare fortissimo con la Panigale V4 R. Le quotazioni del gallese sono in ascesa, come quelle dei piloti Yamaha. Lowes è terzo, Van Der Mark quarto ed arriva Loris Baz con Ten Kate. La lotta sarà aspra: il weekend andaluso non annoierà gli appassionati della SBK.

Le Yamaha di Lowes e Van Der Marlk pronte alla sfida di Jerez SBK

SBK, a Jerez l'ora della verità tra Bautista e Rea?

La Spagna da corsa ama Jerez, pista situata nel Sud nella regione dell'Andalusia. Tra colline dolci e mulini a vento, l'Angel Nieto sembra proprio la Plaza de Toros, dove i protagonisti della corrida sono i piloti e le moto. Il tracciato non è affatto banale: strette curve a gomito si alternano a curvoni veloci ed ampi e qualche dislivello complica le cose. Le temperature sono spesso calde laggiù e la scelta delle gomme è fondamentale.

Tutti questi dati sono nelle teste degli esperti Bautista e Rea. Ducati contro Kawasaki, con due rappresentanti di livello: Alvaro ex MotoGP e leader del campionato vuole tornare a vincere dopo il breve - ma intenso - digiuno di Imola. Johnny, al contrario, desidera mangiare ancora tutto, dopo la scorpacciata del Santerno. Stili di guida differenti per i due fuoriclasse, che in pista si controlleranno a vicenda. In caso dovesse ancora primeggiare il ducatista, il campione si potrebbe mettere l'animo in pace. La classifica smetterebbe di sorriderergli.

Qualora, invece, Rea trionfasse (almeno una volta su tre partenze) l'equilibrio psicologico penderebbe a proprio vantaggio perché, in fondo, l'Angel Nieto è casa per Bautista che con il 12 volte più 1 iridato ha corso nei team dal mito spagnolo allestiti. Una carica ulteriore per "Bau Bau", voglioso di afferrare la preda e morderla. I test invernali hanno sempre visto Johnny dominare in qualsiasi condizione climatica, con tempi record e degni delle più veloci MotoGP. A Jerez il mondiale non sarà nemmeno a metà cammino, ma alcuni verdetti verranno a galla.

To' chi si rivede: Loris Baz e Ten Kate tornano in SBK

Baz è pronto: da Jerez correrà ancora in SBK

Il team olandese - pluridecorato in 600 e SBK con motociclette Honda - ha divorziato (male) dalla Casa di Tokio, con tanto di appuntamenti fissati in tribunale. Dopo il disorientamento, la ripartenza, con un lavoro fatto sulla R1 M che vedremo in pista a Jerez. Ha saltato i cinque appuntamenti già disputata la formazione dei fratelli Gerrit e Roland, ma non ci stupiremmo se in poco tempo recuperassero tempo e punti persi.

In aiuto, ecco lo spilungone francese Loris Baz, forte pilota che vuole togliersi più di un sasso dagli stivali. Loris ha vinto gare ed ottenuto podi nelle derivate di serie e si è ben difeso in MotoGP, con mezzi tecnici non da prime posizioni. Un paio di test insieme e via, la sfida ai grande della SBK è servita. Non prevediamo grandi cose per loro da Jerez ma, dopo aver tolto ruggine e con un po' di chilometri accumulati, non sarebbe una sorpresa vederli battagliare coi più rodati Melandri e Cortese.

Pirelli, nuova gomma posteriore morbida per le curve dell'Angel Nieto

in Andalusia la Casa milanese porterà qualcosa come 2500 coperture, da dividere nelle tre classi previste. Per la SBK, le scelte saranno e esclusivamente di taglia maggiorata. 125/70 davanti con la SC1 morbida e la SC2 media, nominate X1071 e X1118. Misura 200/65 dietro, per un totale di 8 opzioni slick. La SC0 e la Y0446 verranno affiancate dalla inedita SC0 sviluppo X1351, che offre una impronta a terra maggiorata. Farà caldo a Jerez e le lunghe pieghe metteranno alla frusta gli pneumatici. Per le dure e veloci sessioni di Superpole, Pirelli porterà in pista le SCX Supersoft dedicate alla SBK.