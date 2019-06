Maglia Birmingham stile Peaky Blinders per tornare in Premier League

I Bluenoses prendono ispirazione dalla serie televisiva per provare il ritorno in Premier League.

Il dibattito quando viene proposta una nuova maglia è sempre lo stesso e vale per qualsiasi club. Il modello presentato può piacere o non piacere, la questione è come sempre soggettiva e dipende esclusivamente dai gusti del tifoso in questione. Per quanto riguarda la divisa del Birmingham City 2019/2020, quella con la quale i Bluenoses tenteranno di tornare in Premier League e abbandonare quella Championship dove militano dal 2012, c'è un aspetto che di sicuro la rende unica e diversa da tutte le altre.

A prescindere da quali possano essere i giudizi sul modello elaborato dall'Adidas, infatti, la maglia del Birmingham City della prossima stagione è stata presentata in una modalità inedita, sfruttando il legame della città inglese nella contea delle West Midlands con una celebre serie televisiva, Peaky Blinders.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una produzione realizzata da Steven Knight, ambientata proprio nella Birmingham post prima guerra mondiale. E proprio sulla base di questo curioso incrocio, i giocatori dei Blues hanno indossato eccezionalmente i panni dei protagonisti di Peaky Blinders, prestandosi in modo decisamente positivo al ruolo di attori improvvisati.

Il Birmingham City alla ricerca della promozione in Premier League

I calciatori hanno infatti realizzato un video, poi postato sui canali ufficiali del club, in cui si radunano fuori dalle loro rispettive case, vestiti esattamente come i protagonisti della fortunata serie tv britannica (arrivata alla quarta stagione), per poi iniziare a palleggiare con un pallone dell'epoca.

A quel punto, nel corso del filmato, arriva la trasformazione: dagli abiti post-guerra mondiale, si passa magicamente alle nuove divise. Una maglia classica colore blu con rifiniture bianche e bordi (colletto e maniche) gialli, pantaloncini bianchi e calzettoni blu, come da tradizione del club. Niente di particolarmente eccezionale, insomma, dal punto di vista del completo. Ma a fare la differenza è stata proprio la presentazione, unica nel suo genere. Uno filmato degno di una serie tv.