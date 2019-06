Per i granata in gol Djuric al 14' e Jallow al 25', ma i veneti lamentano un rigore non assegnato per fallo di mano di Mantovani. Il ritorno si giocherà domenica.

di Franco Borghese - 05/06/2019 22:32 | aggiornato 05/06/2019 22:50

Una vittoria importante quanto pesante, anche se gli avversari urlano allo scandalo. La Salernitana di Claudio Lotito (presente in tribuna insieme al direttore sportivo della Lazio Igli Tare) vince nell'andata del playout di Serie B per 2-1 contro il Venezia. Decisivi i gol di Djuric al 14' e di Jallow al 25'. Nel finale il gol di Zigoni di testa.

A quasi un mese dall'ultima giornata di Serie B (si è giocato l'11 maggio) si torna in campo per giocarsi la permanenza nella seconda divisione italiana. Tempo che evidentemente la Salernitana ha sfruttato al meglio per riprendersi dopo un lunghissimo periodo negativo (appena 4 punti conquistati nelle ultime 11 giornate). Tutto il contrario per il Venezia che aveva invece perso appena 3 partite delle ultime 11 disputate.

Mister Menichini schiera la sua Salernitana con il 4-3-3, con Orlando e Jallow larghi e Djuric centrale. Stesso modulo scelto da Serse Cosmi per il Venezia, che si presenta con Lombardi e Pimenta larghi e Bocalon al centro. Nonostante i moduli offensivi le due squadre sono corte e contratte, oltre che particolarmente tese. La gara fatica quindi a infiammarsi, almeno nei primi minuti.

La Salernitana riesce a portarsi in vantaggio al primo vero affondo: su cross di Lopez è bravo Djuric a staccare di testa e a portare avanti i suoi. Al 20' arriva la risposta del Venezia, con Bocalon che però, di testa, non inquadra la porta. Al contrario degli ospiti, i padroni di casa sfruttano il 100% delle occasioni create e trovano il raddioppio al 24': Jallow, in girata, fulmina Vicario e fissa il risultato sul 2-0. Da quel momento i granata pensano esclusivamente a gestire e a difendere, concedendo pochissimo agli avversari: al 36' però il Venezia si lamenta per un tocco di mano di Mantovani all'interno dell'area di rigore che però l'arbitro (e poi il Var) considerano involontario. Restano i dubbi (e tanti). Al 41' è Lombardi a provarci con una bella percussione, ma Micai è attento.

Nel secondo tempo Cosmi prova a dare la scossa ai suoi, inserendo prima Zigoni e poi Rossi, e il dominio territoriale del Venezia è pressoché assoluto, di occasioni ce ne sono però poche: al 59' Micai anticipa Zigoni, impedendogli di calciare in porta, al 67' è Zampano a calciare dalla distanza, ma è impreciso. Al 72' esce di poco un colpo di testa di Lombardi su azione d'angolo, mentre al 75' è Pinato a spaventare i granata con un tiro dalla distanza che esce di pochissimo. La Salernitana tiene però il baricentro bassissimo e non concede spazi al Venezia, obbligato a provarci esclusivamente dalla distanza o su calcio da fermo. La più grande palla gol capita però a capitan Modolo, che, su assist di Lombardi, spreca malamente di testa all'81'. Per il resto è attento Micai su un cross sbilenco di Zampano che per poco non finiva in porta. Proprio quando i granata sembravano aver addormentato la partita è arrivato, al 91', il colpo di testa di Zigoni che, dal cuore dell'area, ha sorpreso la difesa dei padroni di casa battendo Micai. Finisce così, con il Venezia che al ritorno dovrà vincere con due gol di scarto per salvarsi direttamente, vincere invece con una rete di vantaggio per andare ai supplementari (non c'è la regolare dei gol in trasferta). Alla Salernitana il primo round del playout di Serie B. Domenica a Venezia sarà però battaglia.