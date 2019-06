Calcio offensivo, grande carisma e il mito di Wenger: alla scoperta del portoghese, il tecnico scelto per programmare il futuro dei giallorossi.

di Andrea Bracco

A meno di clamorosi ribaltoni, la Roma dovrebbe finalmente aver risolto l'annosa questione legata alla nomina del nuovo allenatore: a sedersi sulla panchina dei giallorossi sarà, con tutta probabilità, Paulo Fonseca, tecnico portoghese sul quale la società ha deciso di scommettere dopo aver incassato i no decisi di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, oltre a non essersi del tutto convinta dell'eventuale bontà di un progetto sportivo affidato all'inesperto Roberto De Zerbi. Quando ci si riferisce a Fonseca bisogna sempre tenere presente che si parla di uno dei professionisti tatticamente più preparati dell'intero continente.

A testimonianza di ciò non ci sono solo i semplici risultati, che comunque l'allenatore lusitano ha ottenuto, ma anche le parole di tanti suoi colleghi che lo stimano per le sue caratteristiche umane. Qualità che lo rendono un hombre vertical, tutto d'un pezzo, che non guarda in faccia a nessuno ed è disposto a immolarsi per i propri giocatori qualora gli vengano dimostrati impegno e dedizione alla causa. Queste qualità vi ricordano qualcuno? Esatto, proprio José Mourinho, che in passato per il suo collega ha speso spesso grandi parole, elogiandolo per la sua gestione dello spogliatoio e per le sue idee di calcio capaci di centrare obiettivi pur non disponendo di grandissime qualità.

Eppure tra i due i punti in comune non sono molti. Anzi, l'unico fattore che li collega è il passaggio sulla panchina del Porto, dove però lo Special One - contrariamente al neotecnico romanista - ha lasciato un grande ricordo, inanellando titoli a nastro con la grande ciliegina della Champions League conquistata da underdog. Fonseca, invece, all'Estadio Do Dragao si è fermato soltanto una stagione, giusto il tempo di alzare una Supercoppa di Portogallo per poi dimettersi a metà marzo, ammettendo di aver forse tentato il salto in alto in maniera troppo frettolosa.

Sarà Paulo Fonseca l'erede di Ranieri sulla panchina della Roma: personaggio istrionico, dopo la vittoria in Champions League contro il Manchester City si è presentato in conferenza stampa mascherato da Zorro

Chi è Paulo Fonseca, il nuovo allenatore della Roma che studia Wenger

Paulo Fonseca dribbla le polemiche ma, contestualmente, non è uno che cerca scuse. La sua filosofia principale, ribadita in più interviste, è che se vuoi fortemente qualcosa devi guadagnartelo, il che sottolinea una mentalità poco comune nel calcio mainstream ma figlia delle origini del tecnico classe 1973, portoghese d'adozione ma nato e cresciuto a Nampula, in Mozambico. Nella colonia lusitana ha avuto i suoi primi approcci al calcio, ma è da adolescente che si è definitivamente consacrato.

La sua carriera da calciatore si è sviluppata interamente sulla penisola, dove ha dettato i tempi in mezzo al campo difendendo i colori di Vitoria Guimaraes, Belenenses, Maritimo ed Estrela Amadora, società che nel 2007 ha deciso di affidargli la panchina della seconda squadra, per poi promuoverlo velocemente tra i grandi a metà stagione. Le sue idee di calcio, del quale è grande studioso, tendono a sviluppare un gioco rapido fatto al massimo di due tocchi di palla, nel quale si spendono molte energie ed è quindi fondamentale sapersi (e saperle) gestire al meglio.

Se in patria ha sempre fatto parte della categoria infinita dei "nuovi Mourinho", lui ha più volte dichiarato di ispirarsi ad Arsene Wenger, l'allenatore che più di tutti ha influito nel suo modo di costruire, preparare e poi gestire un gruppo di uomini. La sua fama ormai lo dipinge quindi come un manager a 360 gradi: stile offensivo, grande plasmatore di talenti e capacità di far rendere al massimo oggi componente della rosa. Insomma, proprio ciò che cerca una Roma in piena ricostruzione.

Alla guida dello Shakthar Donetsk Paulo Fonseca ha vinto tre campionati consecutivi, altrettante coppe nazionali e una Supercoppa d'Ucraina, dando continuità di risultato ai 12 anni di gestione Lucescu, ma è proprio in Portogallo che - paradossalmente - ha fatto vedere le cose migliori. Per esempio, dopo aver fatto la gavetta nelle serie inferiori è approdato prima sulla panchina dell'Aves, condotto alla salvezza, e poi su quella del Paços Ferreira, che gli ha permesso di guadagnarsi la chiamata del Porto. Lasciati i Dragoni, è tornato a lavorare al Paços per il biennio successivo, prima del grande salto al Braga, dove è riuscito a portare la squadra alla vittoria di una Coppa di Portogallo, guarda caso festeggiata in faccia al suo ex presidente.

Il suo modulo di base è il 4-2-3-1, il che potrebbe già essere un buon punto di partenza visto che la Roma, al momento, ha parecchi giocatori che potrebbero adattarsi a tale schema. Per esempio, mercato permettendo, in zona offensiva Zaniolo potrebbe tornare a occupare definitivamente il ruolo di trequartista, in una linea che potrebbe riabbracciare due talenti come Under e soprattutto Kluivert. Fondamentale sarà la scelta del centravanti: allo Shakthar si è sempre scelto un profilo di manovra come il Chucky Ferreyra, figura che i giallorossi per ora non hanno.

Monetizzare bene Dzeko e Schick potrebbe però essere la chiave per dare a Fonseca il referente offensivo adeguato al suo credo, che contestualmente prevede anche una coppia di centrocampisti molto tecnici (con lui, per esempio, a Donetsk è esploso definitivamente Fred) e due terzini bravi a fare entrambe le fasi di gioco. In tal senso diventerebbe spendibile un profilo come quello di Ismaily, al club da quasi 6 anni e uno dei pretoriani del mister, un laterale mancino tutta fascia con qualche gol nei piedi, perfetto per fare da alternativa a Kolarov.

Inoltre andranno valutate alcune figure come Pastore e Nzonzi: il primo sarà difficilmente recuperabile, il secondo per caratteristiche potrebbe tornare utile e rigenerarsi, anche se la sua avventura nella capitale sembrerebbe arrivata agli sgoccioli. Insomma, il lavoro da fare sarà tanto, ma il portoghese è un amante delle sfide e un personaggio abbastanza particolare, basti pensare a quando - dopo aver battuto il Manchester City in Champions League - si è presentato in conferenza stampa vestito da Zorro. E chi vede l'Ucraina come scelta di convenienza, pensi sempre che al suo arrivo si è dovuto confrontare con l'enorme peso di sostituire un predecessore da 22 titoli in 12 anni. Un fardello che a Roma, almeno nel presente, non avrà.