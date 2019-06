Il numero 35, ai box da quasi un mese per uno stiramento al polpaccio, resterà fuori anche per la delicatissima gara 3. Stagione finita per Looney, sorride invece Klay Thompson. Tutti arruolabili invece per coach Nurse.

0 condivisioni

di Michele Pedrotti - 05/06/2019 11:06 | aggiornato 05/06/2019 11:07

Una cosa è certa: a prescindere da come andranno a finire le NBA Finals, coach Steve Kerr un pellegrinaggio a Lourdes lo farà molto volentieri (problemi alla schiena permettendo). Già, perché sembra non esserci pace per i suoi Golden State Warriors, che durante questi playoff hanno ripetutamente perso per strada causa infortunio diverse pedine, tutte decisamente importanti.

È partito tutto da DeMarcus Cousins, che in gara 2 del primo turno contro i Clippers ha rimediato uno strappo al quadricipite, rientrando poi soltanto per la serie contro i Raptors. Si è poi passati a Kevin Durant, strappatosi il polpaccio in gara 5 con gli Houston Rockets proprio sul più bello, visto che fino a quel momento stava tenendo una media di oltre 34 punti a partita nei playoff dimostrando di essere probabilmente il miglior giocatore al mondo.

Arrivati a gara 2 delle Finals, dopo aver superato lo spavento Iguodala (solo una contrattura al polpaccio), ecco che anche Kevon Looney ha dovuto alzare bandiera bianca causa una frattura alla cartilagine che collega la prima costola allo sterno. Fortunatamente per GS e per la serie, poi, Klay Thompson ha annunciato che nonostante l'uscita anticipata in gara 2 per un problema alla gamba, alla Oracle Arena ci sarà.

Klay Thompson & Kevon Looney injury update: pic.twitter.com/TTwO4rWEVU — Warriors PR (@WarriorsPR) June 4, 2019

NBA, serie in equilibrio: quanto peserà ancora l'assenza di Durant?

Chiuso il bollettino di guerra degli Warriors, passiamo ora ad analizzare gli aspetti tattici che proporrà la terza sfida della serie. Come si è visto nelle prime due gare, queste NBA Finals potrebbero essere tra le più equilibrate degli ultimi anni. E, senza nulla togliere ai Raptors, su questo aspetto rischia di pesare molto l'assenza prolungata di KD. Nonostante il numero 35 sia ancora fermo, però, Steve Kerr riesce in ogni situazione a tirare fuori il coniglio dal cilindro.

Nell'importantissima sfida dell'Air Canada Center, ad esempio, fondamentale è stato l'apporto nel secondo tempo di un insospettabile Quinn Cook (4 punti di media fino a quel momento nella post-season), che con tre triple ha permesso ai californiani di allungare oltre la doppia cifra di vantaggio. Decisivo anche Andre Iguodala, che con una bomba a 6 secondi sul +2 ha chiuso la partita.

Insomma, i campioni in carica hanno sempre e comunque delle alternative alle proprie stelle assolute. Non si può dire lo stesso invece dei canadesi, che hanno meno giocatori "imprescindibili": non dovessero girare al meglio Leonard, Siakam e Lowry, le cose si metterebbero male. Nell'ultimo match, infatti, l'apporto del lungo camerunese non è stato quello di gara 1 (32 punti messi a referto e dominio sotto canestro), permettendo a Cousins e Bogut di essere decisivi nel pitturato.

Anche le rotazioni delle due squadre sono ben diverse, in quanto gli Warriors hanno messo in campo tutti i 13 giocatori in rosa contro i soli 8 schierati dai Raptors. La differenza sostanziale forse sta proprio in questo dato: Kerr si fida di tutti i suoi uomini, Nurse no.

La gioia di Iguodala: è sua la tripla decisiva che ha chiuso gara 2

Kerr è fiducioso, Lowry non vede l'ora

In vista della prossima sfida, che si giocherà alle 3 di questa notte, hanno parlato i protagonisti. Dall'ottimismo di Steve Kerr a quello di Kyle Lowry, ben sapendo che molto passerà dal match della Oracle Arena (alle sue battute finali in NBA, visto che dalla prossima stagione gli Warriors giocheranno nel nuovissimo Chase Center di San Francisco).

Durant sta facendo progressi, ma non è ancora al 100% e non vogliamo rischiarlo. Resto comunque positivo, poiché siamo una squadra versatile che sa adattarsi ad ogni tipo di situazione. So di poter contare su tutti gli uomini che ho in panchina, e questo per un allenatore è molto importante. Dobbiamo soltanto pensare a far bene il nostro lavoro, tutto qui.

Dall'altra parte invece, il numero 7 veterano dei Raptors ha sensazioni positive, nonostante la sconfitta in casa possa pesare molto.