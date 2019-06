I due ex rossoneri fanno parte di un ventaglio di opzioni da cui verrà scelto l'uomo che affiancherà Paolo Maldini nelle operazioni di mercato e che comprende anche Tare, Sartori, Osti e Braida.

Entro la fine di questa settimana il Milan annuncerà l'avvenuta firma di Paolo Maldini come direttore tecnico del club, primo passo verso la ripartenza del club rossonero dopo la mancata qualificazione in Champions League e gli addii a Leonardo e al tecnico Gennaro Gattuso. Il Diavolo ha fretta di muoversi sul mercato per allestire la squadra del futuro, ma prima di farlo deve mettere a posto alcuni punti fondamentali a livello di organigramma societario.

Detto che salvo incredibili ribaltoni dell'ultimo momento il nuovo allenatore sarà Marco Giampaolo, reduce da un'esperienza più che positiva alla Sampdoria, è chiaro che il Milan non potrà muoversi sul mercato senza aver prima definito i ruoli di direttore tecnico e direttore sportivo. E se per il primo la firma di Paolo Maldini è soltanto una formalità - l'ufficialità potrebbe arrivare venerdì - per il secondo i rossoneri non sembrano avere ancora fatto una scelta.

O meglio: Gazidis e Elliot avrebbero puntato forte su Igli Tare, l'uomo che ha fatto le fortune della Lazio e che il presidente Lotito non intende lasciare andar via. La speranza che sia lo stesso albanese a mettere pressione al suo attuale datore di lavoro è il motivo per cui il Milan resta in stand-by, ma con il passare delle ore le possibilità che questo accada si affievoliscono e spuntano le alternative, rappresentate principalmente da due ex rossoneri, Manuel Rui Costa e Zvonimir Boban.

Zvonimir Boban, 50 anni: da calciatore ha giocato per 9 stagioni nel Milan, con cui ha conquistato 4 Scudetti e la Champions League 1993/1994.

Una decisione sarà presa entro pochi giorni: per annunciare il nuovo allenatore, e cominciare finalmente a costruire una squadra su misura per lui, il Milan vuole prima definire i ruoli dirigenziali rimasti scoperti: con Tare ormai praticamente sfumato la scelta dovrebbe ricadere su uno tra Boban e Rui Costa, anche se non mancano suggestioni su nomi come Giovanni Sartori, Carlo Osti e persino l'ex Ariedo Braida.

Sartori è l'uomo che ha fatto grande l'Atalanta negli ultimi anni insieme a Gasperini, e in una squadra che si pone come obiettivo quello di individuare giovani talenti di qualità potrebbe senz'altro essere un uomo importante, mentre Carlo Osti ha lavorato con Giampaolo alla Sampdoria, lo conosce bene e si è distinto per diverse operazioni più che azzeccate, comprese quelle relative ai due obiettivi rossoneri Praet e Andersen. Braida attualmente lavora al Barcellona, ma una telefonata di Maldini e il richiamo di quel mondo rossonero in cui ha lavorato per anni potrebbero anche convincerlo a tornare.

I candidati principali, comunque, restano Boban e Rui Costa: il primo è l'attuale vicesegretario generale della FIFA, il secondo nel Benfica ricopre da anni il ruolo di direttore sportivo, lo stesso che il Milan cerca con urgenza per dare finalmente il via al nuovo progetto targato Giampaolo e basato su giovani, bel gioco e risultati.