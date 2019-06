Questa sarebbe catalogabile come "Influenza di una parte terza sulle vicende sportive di un club", ipotesi che se riscontrata equivale a una violazione dell'articolo 18bis del regolamento sui trasferimenti internazionali. In attesa di comunicazioni ufficiali, in casa dei rossoneri c'è ansia per una nuova gatta da pelare.

In questo affare c'è infatti il sospetto di influenza del Milan sul club ligure , visto che l'intesa fra le due società prevedeva l'obbligo per Cerci di giocare le stesse partite minime previste nell'accordo fra Atletico Madrid e rossoneri.

Nuova grana in casa del Milan , questa volta proveniente dalla FIFA: pare infatti che la Federazione abbia aperto un fascicolo sulla società rossonera nell'ambito di un'indagine sul trasferimento in Italia di Alessio Cerci fra 2015 e 2016.

