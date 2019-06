Mentre uscivo da San Siro passai davanti allo spogliatoio interista e sulla porta c'era una mia foto con la scritta "È tosto". Ho parlato con un collaboratore di Spalletti che mi ha spiegato che il mister lo fa sempre per far conoscere l'arbitro ai suoi giocatori. Mi ha fatto piacere, la considero una medaglia.

Uno dei più interessanti, rivelato parlando in un'intervista all'Eco Di Bergamo, riguarda l'Inter e in particolare Luciano Spalletti dopo una partita in cui Mazzoleni ha arbitrato proprio la squadra nerazzurra.

La carriera arbitrale di Mazzoleni si è ufficialmente chiusa con la fine del campionato dopo quasi 28 anni. L'ormai ex direttore di gara potrebbe rimanere nel mondo del calcio lavorando esclusivamente come VAR ma dopo il ritiro ha già raccontato aneddoti curiosi sulla sua carriera.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK