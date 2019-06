L'attuale allenatore dei Dorados racconta la sua passione per i Red Devils e ammette: "Sono l'uomo che fa per loro. Sarei in grado di vincere a Old Trafford".

di Luca Guerra - 05/06/2019 07:44 | aggiornato 05/06/2019 07:48

Ole Gunnar Solskjaer sarà l'allenatore del Manchester United fino al 2022. Almeno, è quello che dice il contratto che lega il norvegese, subentrato nello scorso dicembre a José Mourinho sulla panchina dei Red Devils. Una conferma meritata grazie a discreti risultati, coincisi con i quarti di finale di Champions League, il sesto posto in Premier League e l’ottima gestione del gruppo. Quella di Old Trafford resta però una panchina in grado di attirare gli interessi di tanti allenatori: tra questi, Diego Armando Maradona.

Il Pibe de Oro, oggi alla guida dei Dorados de Sinaloa, club della seconda divisione messicana, è passato anche dalla panchina dell'Argentina e dagli Emirati Arabi. Intervistato nell'edizione di luglio della rivista numero FourFourTwo, Maradona non ha nascosto un desiderio, divulgato in alcune anticipazioni diffuse in rete: riportare i Red Devils, che negli ultimi sei anni hanno comunque vinto un'Europa League, un Community Shield, una FA Cup e una Coppa di Lega, al loro antico splendore.

Più che una considerazione, quella di Maradona, che in Messico ha perso per due volte di fila ai supplementari la finale semestrale dei playoff e sempre contro l’Atletico San Luis di Potosì, ha il sapore di una candidatura. L'ex calciatore argentino ha ammesso la sua ammirazione per il Manchester United, pur senza nascondere il rapporto speciale che lo lega a una stella del Manchester City: Sergio Aguero, suo ex genero.

Il Manchester United era la mia squadra inglese preferita da tanto tempo. Aveva così tanti grandi giocatori ed era guidato da un simbolo Alex Ferguson. Ora mi tocca seguire con attenzione anche il City: so che non dovrei, ma è colpa del Kun. Tornando allo United, se cercano un allentore, sono l'uomo che fa per loro.

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer è sotto contratto fino al 2022

Maradona-Manchester United, è amore: "Il rumore di Old Trafford mi ricorda la Bombonera"

A 58 anni e dopo una vita fatta di classe ed eccessi, Maradona si ritiene quindi pronto per una delle più importanti panchine del calcio mondiale. i Dorados dovranno ripartire dalla Segunda Division e il club ha offerto a Diego il rinnovo per riprovare il salto di categoria anche la prossima stagione. In attesa di prendere una scelta definitiva, l'ex stella dell'Argentina dimostra di avere le idee chiare per il futuro a lungo termine:

Sarei in grado di vincere a Old Trafford. So che lo United vende molte magliette per tutto il mondo, ma una squadra di quel calibro deve anche vincere trofei. Posso farlo per loro.

Maradona in campo a Old Trafford con il Barcellona nella Coppa delle Coppe 1983/1984

Quello tra Maradona e il mondo Manchester United è un amore con radici profonde. Risale addirittura a 35 anni fa, quando Diego scese in campo a Old Trafford con la fascia di capitano del Barcellona nei quarti di finale della Coppa delle Coppe 1983/84. Gli inglesi ribaltarono con un secco 3-0 la vittoria catalana per 2-0 in Spagna, ma quella sera per Diego resta difficile da dimenticare:

Che rumore, mi ricordava la Bombonera.

Calore e tifo come se fosse a casa, a Buenos Aires. Sarà per questo che il cuore di Maradona batte anche per il Manchester United. In attesa di potersi candidare concretamente per la panchina, il Diez ha già piani chiari per alcuni singoli della rosa. Si tratta di un nome che fa gola al calciomercato europeo e un partente fresco di addio: