L'ex ct della Germania è amico ma anche ex rivale del manager dei Reds: "È un maniaco del lavoro, vuole sempre imparare e guarda costantemente avanti, alla prossima sfida".

di Alberto Casella - 05/06/2019 11:51 | aggiornato 05/06/2019 11:56

I due si conoscono bene. Nati a tre anni e a qualche manciata di chilometri l'uno dall'altro, hanno in comune il nome, le iniziali e il mestiere: Jurgen Klinsmann e Jurgen Klopp, infatti, hanno sempre fatto prima i calciatori e poi, una volta smesso con le scarpe bullonate, gli allenatori. Con esiti inversamente proporzionali.

Sul campo non c'era proprio paragone: Klinsmann era un tornado delle aree di rigore, ha sempre giocato ad altissimi livelli, dallo Stoccarda all'Inter, dal Tottenham al Bayern Monaco, ha vinto la Bundesliga e 2 volte la Coppa Uefa, ha giocato oltre 100 partite in Nazionale con la quale ha segnato quasi 50 gol e vinto un Mondiale e un Europeo. Dall'altra parte l'attuale manager del Liverpool era un lungagnone che gli annali del calcio ricordano come terzino destro del Mainz, ma in realtà si può dire che, tranne che in porta, abbia coperto ogni ruolo in carriera, dal trequartista al centrale fino alla punta. Sempre, però, senza oltrepassare la soglia della 2.Bundesliga, la Serie B di Germania.

Discorso quasi diametralmente opposto quando i due Jurgen K. hanno lasciato il campo per trasferirsi in panchina. L'ex Inter trovò porte spalancate, tanto che esordì subito come ct della Mannschaft al posto di Rudi Völler nel 2004. L'occasione era ghiotta: preparare al meglio l'edizione casalinga dei Mondiali 2006. Tutto andò alla perfezione, fino alla semifinale, dove le reti di Grosso e Del Piero ne affondarono le ambizioni e lo spinsero a lasciare al suo secondo, un ex attaccante dal pedigree non proprio scintillante, Joachim Löw. Seguirono una stagione al Bayern Monaco e la panchina degli Stati Uniti. L'altro Jurgen, invece, abituato alla gavetta, partì nel 2001 da dove aveva lasciato: Magonza. Il club non era mai stato in Bundesliga? Nessun problema: ci pensò lui, dopo tre anni in panchina e, siccome l'appetito vien mangiando, ecco anche la prima avventura in Coppa Uefa, presto stoppata dal Siviglia, ma intanto lui aveva fatto la storia. Dal 2008 eccolo al Borussia Dortmund - due Bundesliga vinte e una finale di Champions League - prima dell'approdo al Liverpool.

Klopp secondo Klinsmann: "È il tecnico perfetto per il Liverpool"

Colleghi e amici di lunga data, dunque, solo recentemente i due JK hanno intrapreso percorsi diversi. Legato, anche per motivi di famiglia, agli Stati Uniti, Klinsmann ha scelto ruoli più defilati, dal commentatore televisivo all'ambasciatore per gli Europei 2020, mentre Klopp è ora uno dei tecnici-manager più quotati al mondo. Al Liverpool dall'ottobre 2015 ci ha messo un po' per riportare i Reds agli antichi fasti. In Premier League si è visto sfrecciare davanti prima il Leicester di Ranieri, poi il Chelsea di Conte e infine, per due volte, il Manchester City. Ma quest'anno è andato davvero vicino al colpaccio - solo un punto - che, visto col senno di poi - la vittoria in Champions League - gli avrebbe fatto centrare un doblete che in questo secolo era riuscito soltanto a sir Alex Ferguson. Una crescita frutto del lavoro, come ha sottolineato proprio Klinsmann a Channel 4:

Lui è un maniaco del lavoro perché è nel nostro dna, là da dove veniamo. È una spugna, uno che vuole sempre imparare e vuole sempre guardare avanti e non si accontenta mai. Puoi star certo che non si fermerà mai, mai. Il giorno dopo aver vinto la finale di Champions League, il suo primo pensiero è stato di sicuro 'Come vinco il prossimo anno?'.

Per l'ex attaccante di Inter e Tottenham, il suo connazionale ha ormai un bagaglio completo dal punto di vista sia tecnico che tattico, oltre che per la spinta emotiva che riesce a dare ai suoi uomini. Ecco perché, secondo lui, Klopp è il tecnico perfetto per il Liverpool: