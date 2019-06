Il club di Abramovich intende recuperare la cifra versata un anno fa nelle casse del Napoli e soltanto a quel punto lascerà andare il tecnico, sotto contratto fino al 2021. I bianconeri ragionano sul da farsi ma il tempo stringe.

Sarà Maurizio Sarri il prossimo allenatore della Juventus? Nonostante le smentite di rito di Fabio Paratici, che ha parlato di un'ampia rosa di nomi tra cui scegliere l'erede di Massimiliano Allegri, la verità è che il club campione d'Italia ha già da tempo individuato nel tecnico del Chelsea l'uomo giusto per guidare la squadra in vista della nuova stagione.

Ma se fino a pochi giorni fa i passaggi che avrebbero portato alla sua nomina a nuovo allenatore della Juventus sembravano scontati e l'ufficialità soltanto una questione di tempo, nelle ultime ore la strategia del Chelsea sarebbe mutata radicalmente: per liberare il tecnico, arrivato a Londra un anno fa e sotto contratto fino al 2021, i Blues vogliono recuperare i 6 milioni di euro versati a suo tempo nelle casse del Napoli, una mossa che avrebbe spiazzato Paratici e Andrea Agnelli.

Adesso i vertici bianconeri ragionano sul da farsi. L'addio al Chelsea di Maurizio Sarri sembrava infatti scontato: nonostante il terzo posto ottenuto in Premier e la vittoria dell'Europa League, il rapporto tra l'allenatore e la dirigenza dei Blues non è mai davvero decollato, e più volte da Londra erano arrivati segnali nel corso della stagione che avevano fatto pensare a una separazione in estate, con Abramovich che era apparso già proiettato in un futuro con Frank Lampard e semmai più preoccupato al pensiero di dover versare una ricca buonuscita all'ex allenatore del Napoli.

Come detto, adesso la situazione sarebbe drasticamente cambiata. Registrata l'intesa tra Sarri e la Juventus, così come l'intenzione da parte del tecnico di lasciare Londra in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, il Chelsea sembra intenzionato a non rendere facile la vita né al tecnico né ai bianconeri e per non mettersi nel mezzo vuole 5,3 milioni di sterline, 6 milioni di euro.

Una mossa che ha spiazzato la Juventus, che attendeva ormai il via libera dei Blues per annunciare Sarri come nuovo allenatore e dare quindi il via alle operazioni di mercato che serviranno per ridisegnare la squadra, chiamata a giocare un calcio molto diverso da quello giocato sotto la gestione di Allegri. Al momento sembrano dunque in stand-by le operazioni legate all'acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina e al possibile ritorno a Torino di Paul Pogba, operazione quest'ultima altamente dispendiosa ma che il nuovo decreto crescita non rende proibitiva.

Difficile, visti i buon rapporti tra le due società, che si arrivi a un muro contro muro. Il Chlesea non vuole davvero trattenere Sarri, comunque mai completamente digerito dai vertici del club e da parte della tifoseria e che vuole fortemente la Juventus. Un accordo a metà strada è possibile, ma andrà trovato entro il fine settimana, dato che con l'avvicinarsi dell'apertura ufficiale del calciomercato i bianconeri, da sempre abituati a lavorare con largo anticipo sulla concorrenza, non vogliono correre il rischio di farsi trovare impreparati con l'inizio della nuova stagione.