Varato dal Governo, dovrà essere approvato in legge dal Parlamento: prevede agevolazioni fiscali alle aziende disposte ad assumere chi si trasferisce in Italia.

di Franco Borghese - 05/06/2019 08:19 | aggiornato 05/06/2019 08:24

Un aiuto importante per le aziende, anche quelle sportive. Il calciomercato in Italia si infiamma improvvisamente. Specie per quel che riguarda le tassazioni per i professionisti provenienti dall'estero. Così l'Inter è stata agevolata nella trattativa che ha portato Antonio Conte a sedersi sulla panchina nerazzurro e così Juentus e Napoli potrebbero esser agevolate nelle operazioni per Paulo Pogba e Romelu Lukaku. Tutto questo grazie al Decreto Crescita. Ma andiamo con ordine.

Il Decreto Crescita può agevolare molto le trattative di calciomercato delle società di Serie A. L'idea è quella di garantire importanti agevolazioni fiscali alle aziende intenzionate ad assumere chi si trasferisce in Italia. Il decreto è già stato varato dal Governo (ma deve ancora esser convertito in legge dal Parlamento) e prevede una tassazione massima del 30 per cento (attualmente è del 50% circa) per chi ha intenzione di tornare nel nostro paese per almeno due anni. In poche parole: se una società spende 10 milioni di euro lordi l'anno di ingaggio per un proprio tesserato, lui, invece che 5, ne percepirà 7 netti. Così sarà più facile competere anche con i club stranieri, da sempre agevolati nelle tassazioni.

Altro particolare da non sottovalutare: lo stesso Decreto Crescita è infatti ampliato al sud e permetterebbe per esempio al Napoli di risparmiare ancor di più nel caso di assunzione di lavoratori stranieri, pagando appena il 10 per cento di tasse. Il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, vuole regalare ad Ancelotti un top player in attacco. Il nome che circola nelle ultime ore è quello di Lukaku. Al belga dovrà essere garantito uno stipendio di 10 milioni netti che, calcolando la tassazione del 10 per cento, equivarrebbe a 11 milioni lordi. Un affare.

Pogba potrebbe tornare alla Juventus in questa sessione di calciomercato

Calciomercato, il Decreto Crescita aiuta i club negli investimenti

Il Napoli potrebbe quindi decidere di vendere Milik, in scadenza di contratto nel 2021, dato che il polacco, in Italia già da 3 anni, non potrà usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto Crescita. Proprio la differenza di tassazione fra Milik e Lukaku può aiutare a capire quanto, la nuova legge, può aiutare i club italiani sul calciomercato. Milik costa 9 milioni di euro lordi, a stagione, per i prossimi 2 anni, per un totale di 18 milioni di euro. Lukaku, per lo stesso periodo, ne costerebbe appena 4 in più, percependone però circa il doppio (al netto) del polacco.

Il Napoli farebbe bene a prendere Lukaku e a dare via Milik?





Per Conte, che come prevede il Decreto è stato all'estero per almeno due anni, l'Inter ha avuto le stesse agevolazioni fiscali. E anche la Juventus può sfruttarle per garantire a Pogba uno stipendio più alto. In questo modo il campionato italiano tornerà a essere più allettante e in breve tempo si potrebbe alzare il livello dello stesso. Ed ecco che il Decreto Crescita, pensato per aiutare le aziende, può agevolare anche le trattative di calciomercato. E alzare il valore del campionato italiano.