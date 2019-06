La classifica ATP è di fatto il marchio doc sui tennisti. Se entri nella cerchia dei migliori nessuno può dubitare del tuo valore. Per questo la soddisfazione per Fognini è immensa. Non solo perché si aggiunge ad altri mostri sacri del tennis italiano come Panatta e Pietrangeli, ma anche De Stefani e Umberto de Mopurgo.

L'ingresso di Fognini nella top 10 è un evento storico per tutto il movimento tennistico italiano. Erano 41 anni infatti che un azzurro non raggiungeva questo traguardo. L'ultimo era stato Corrado Barazzutti nel 1979. La classifica è stata istituita con l'avvento del calcolo computerizzato del ranking e ha dato vita alla cosiddetta era Open. Prima, tra gli anni cinquanta e sessanta, la graduatoria veniva stilata dal giornalista britannico Lance Tinglay. Autorevole firma del Times.

Grande festa per Fabio Fognini che riesce finalmente a entrare nella top 10 ATP. Un inseguimento durato diciassette anni di carriera da professionista , giunto a conclusione nella serata di martedì. Decisiva la sconfitta di Martin Del Potro contro il russo Karen Khachanov, ma anche quella di Stan Wawrinka contro Roger Federer. Anche se c'è da dire che il polacco avrebbe potuto scalzare Fognini solo in caso di successo al Roland Garros.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK