L'ex centrocampista del Lecce conquista la sua ottava promozione in una massima divisione nazionale: carisma e grinta che sono tornati utili anche all'Hellas Verona.

di Massimiliano Rincione - 05/06/2019 16:09 | aggiornato 05/06/2019 16:11

Gianni Munari è un vero e proprio talismano per le promozioni in massima serie. L'ex centrocampista di Parma, Lecce e Sampdoria - tra le altre - è riuscito a toccare quota otto salti in carriera, con la vittoria in finale play-off di Serie B contro il Cittadella che ha permesso al suo Hellas Verona di tornare ai massimi livelli del calcio italiano dopo solo un anno di purgatorio. La duttile mezzala, nata a Sassuolo il 24 giugno del 1983, è dunque riuscita a coronare un percorso cominciato nella stagione 2007/2008, anno in cui con il Lecce di Giuseppe Papadopulo riuscì a festeggiare la sua prima promozione in Serie A attraverso la lotteria dei play-off.

Da lì in avanti sarà una continua conquista di promozioni, con la seconda cavalcata dalla Serie B alla A che arriverà appena due stagioni dopo, quando Munari si laureò primo in classifica sempre con i salentini guidati, stavolta, da Gigi De Canio. Tris che si ripeterà con la Sampdoria di Beppe Iachini: arrivato a Genova nel gennaio 2012, dopo un semestre in chiaroscuro con la Fiorentina, il duttile centrocampista si rivela una pedina fondamentale per lo scacchiere dei doriani. Seguirà una buona stagione in A coi blucerchiati, e la prima parentesi a Parma.

Nel 2014/2015, invece, arriva la svolta: Gianni Munari passa in prestito al Watford, in Championship, e riesce nell'impresa: assieme ai suoi compagni trascina da perno assoluto della mediana i gialloneri in Premier League. Altro giro e altra corsa l'anno successivo, con il ritorno in massima serie col Cagliari nel 2015/2016 prima dell'incredibile filotto messo a referto con un Parma nel frattempo rinato dalle ceneri del fallimento.

Serie B: Gianni Munari immortalato in un'apparizione con la maglia del Parma.

Serie B: la cavalcata di Munari con Parma e Verona

Dopo metà stagione vissuta in massima serie col Cagliari - stavolta però da comprimario -, nel gennaio 2017 Munari decide di scendere addirittura di due categorie, vincendo il play-off di Serie C con il Parma e riprendendo il discorso cominciato nel 2013/2014. Neanche un anno dopo, poi, arriverà l'ennesimo salto, doppio per i crociati che riescono a conquistare la promozione diretta in Serie A. Un incredibile filotto per Munari, che raggiunge quota 7 prima di aggiungere un'altra tacca al suo score con la già citata vittoria in finale play-off contro il Cittadella.

Soltanto 3 le presenze per il 35enne con gli scaligeri tra campionato e spareggi, che gli hanno comunque permesso di agguantare l'ottava promozione in quasi 18 anni di carriera tra i professionisti. E chissà che, nei prossimi anni, Munari non possa pensare anche di toccar quota 10, a coronamento di una carriera giocata su buoni livelli e con grinta e carisma che gli sono valsi l'etichetta di amuleto promozione.