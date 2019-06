Un'amicizia con l'ex laziale Karel Poborsky ha acceso la simpatia dell'attore Vladimir Furdik per il club biancoceleste.

di Marco Ercole - 05/06/2019 20:30 | aggiornato 05/06/2019 20:37

È una delle serie di maggior successo degli ultimi anni, tra le più seguite in assoluto. Il Trono di Spade (o Game of Thrones, fate voi) non ha certo bisogno di presentazioni. Dei suoi protagonisti si conosce ormai un po' tutto, ciascuno di loro è stato analizzato ai raggi x dai fan nel corso delle interviste rilasciate durante le otto stagioni di questa fortunata serie televisiva statunitense, creata da David Benioff e D.B. Weiss basandosi sui libri di George R.R. Martin.

Nonostante questo, però, ci sono degli aspetti che ancora non erano mai stati resi noti al pubblico, come quelli che ha appena raccontato Vladimir Furdik, che nella serie riveste il ruolo di The Night King.

L'attore e stuntman slovacco è intervenuto alla trasmissione radiofonica "Mi stai sul calcio", condotta da Carlo Roscito e Daniele Rocca su Radio Incontro Olympia. Si tratta di un'emittente tematica legata al calcio, in particolare al mondo biancoceleste della Lazio. E l'accostamento tra il club romano e l'attore di Game of Thrones, per quanto bizzarro non è affatto casuale:

Tanti anni fa venni a Roma, sinceramente non so quanto tempo sia passato. Entrai in un bar e mi scambiarono per Poborsky, all’epoca era un calciatore della Lazio. Ci somigliavamo molto, tutti mi indicarono e dissero: "Ragazzi, c'è Karel...". E invece io ero lì solo per girare Gangs of New York. E poi gli “Estranei” (il suo esercito, ndr) sono dello stesso colore, biancocelesti… quindi sì, lo posso dire, forza Lazio! Spero che la squadra vinca ogni anno. Amo Roma e l’Italia, le auguro tutte le gioie possibili.

Un aneddoto inedito e inaspettato, raccontato con il sorriso da Vladimir Furdik, risalente a un'epoca in cui ancora non era conosciuto ai più come colui che interpreta The Night King. Nel corso del collegamento ovviamente c'è stato modo anche di parlare della sua carriera e di Game of Thrones:

Parlo poco italiano, conosco giusto qualche parola perché ho avuto modo di collaborare con Lamberto Bava e in diversi film italiani, come per esempio Fantaghirò. Il ruolo nel Trono di Spade? È stato un po’ difficile per me, sono un attore ma la mia professione è soprattutto quella di stuntman. Ho dovuto imparare a recitare solo con il corpo, ho avuto degli insegnanti, mi hanno guidato sul set, con le loro lezioni ho capito come muovermi, come essere comunicativo senza l’uso della parola.

Poi, sull'incredibile successo della serie televisiva e del suo personaggio in particolare:

Non pensavo che il mio personaggio potesse arrivare in questo modo al grande pubblico. Mi sono un po’ stupito, sul set non si ha la coscienza di quanto possa diventare determinante il proprio ruolo nell’economia della storia. Il Trono di Spade è una lotta continua tra casate per la conquista dei sette regni, il Re de Notte è qualcosa di misterioso, che nella realtà non esiste. Forse per questo affascina…

A rendere ancora più misterioso The Night King, poi, c'è quell'inconfondibile trucco che lo contraddistingue:

All’inizio ci volevano dalle 7 alle 9 ore di make-up, poi siamo riusciti a comprimere un po’ i tempi fino a 5 ore. Il mio poi non era un vero e proprio make-up, ma un costume componibile, 7 pezzi per dar vita a The Night King. La battaglia di Winterfell? Ci sono state delle scene incredibili, in tanti hanno collaborato, siamo stati in mezzo al fango per circa 3 ore.

Attore e stuntman, la carriera di Vladimir Furdik

Vladimir Furdik rivela anche il suo personaggio preferito del Trono di Spade:

Mi piace Tyrion Lannister, penso che lui avrebbe potuto sedere sul trono, è sicuramente il mio personaggio preferito.

Esaurito il discorso legato alla serie televisiva, l'attore parla delle sue precedenti esperienze sul set:

Ho conosciuto tanti grandi registi, ognuno ha un suo stile, se devo fare due nomi dico Guy Ritchie e Ridley Scott. Ma anche il Trono di Spade è stato spettacolare. Ormai non c’è quasi più differenza di qualità tra le serie tv e il cinema. I pericoli da stunt-man? È un lavoro bello e pericoloso, soprattutto quando si ha a che fare con gli animali. Come quando bisogna montare un elefante oppure ci sono e scene coi cavalli. C’è sempre un elemento di rischio.

Una professione, la sua, che richiede ovviamente un grande allenamento: