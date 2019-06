Formula 1, Ferrari: cinque mosse per migliorare la SF90

La scuderia di Maranello al lavoro per tornare ad essere vincente. Previsti cinque interventi specifici.

di Matteo Bellan - 05/06/2019 14:35 | aggiornato 05/06/2019 14:40

In casa Ferrari si sono resi conto di non aver imboccato la strada giusta con il progetto della SF90, monoposto rivelatasi meno competitiva di quanto previsto. I risultati dell'inizio di campionato 2019 di Formula 1 testimoniano il fallimento: zero vittorie in sei gare, cinque doppiette Mercedes e grande distanza sia nella classifica piloti che in quella costruttori.

Normale pensare che i discorsi per il titolo siano ormai da archiviare, anche se il team di Maranello continua a dichiarare di poter ancora riaprire i giochi. Giusto che sia i driver che i dirigenti non si arrendano, mancano tanti GP e teoricamente tutto può sempre succedere. Tuttavia, di fronte c'è un avversario difficilmente battibile, se non in singole occasioni.

La Ferrari potrebbe avere una chance in questo weekend, che vedrà la Formula 1 tornare in azione in Canada. La pista di Montreal ha caratteristiche che potrebbero nascondere in parte i principali problemi della SF90, monoposto che fatica nelle curve lente e che si esalta nei tratti ad alta velocità. Attenzione comunque alla solita Mercedes, che porterà un nuovo motore e dunque disporrà di maggiore potenza.

Mattia Binotto spera di dare a Charles Leclerc e Sebastian Vettel una Ferrari SF90 più competitiva.

Formula 1, le mosse Ferrari per recuperare sulla Mercedes

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, la Ferrari ha impostato un programma per migliorare la monoposto attraverso una serie di interventi che verranno attuati nelle gare che precederanno la pausa estiva dopo il Gran Premio d'Ungheria del 4 agosto. La scuderia di Maranello non vuole darsi per vinta per concentrarsi unicamente sul progetto 2020. C'è la volontà di proseguire nello sviluppo della SF90, cercando di risolvere i problemi esistenti.

Gli aggiornamenti saranno di tipo aerodinamico. Nel GP di Francia (23 giugno) verrà introdotta una nuova versione dell'ala anteriore. Rimarrà intatto il concetto dell'out wash (lo scorrere dei flussi verso l’esterno della monoposto, schermando le ruote anteriori), ma il profilo sarà differente e ci saranno nuovi flap. Nello stesso weekend ci dovrebbe essere anche un intervento sulla zona del fondo all'altezza del divergente sotto l’abitacolo. La settimana dopo in Austria verrà portata un'evoluzione del fondo, che precederà un intervento esteso, previsto per il GP di Gran Bretagna (14 luglio), al diffusore. Poi in Germania (28 luglio) esordiranno innovativi deviatori di flusso davanti alle fiancate.

Queste sono le cinque mosse che la Ferrari prevede di effettuare per provare a ridurre il gap rispetto alla Mercedes. Innegabile che a livello di aerodinamica a Maranello non si sia lavorato nella maniera migliore. La monoposto non ha sufficiente carico e ciò la porta a soffrire nelle curve lente, nelle quali non riesce a far lavorare bene le gomme. Il team è ancora alla ricerca della corretta finestra di utilizzo degli pneumatici. Vedremo se la situazione sarà destinata a migliorare. Senza scordare che nel frattempo sia Mercedes che Red Bull non staranno ferme a guardare...