A Firenze finisce l'epoca Della Valle. Ecco la miglior formazione di questi diciassette anni. In porta c'è Frey, in difesa Astori con Gonzalo. Salah accompagna Toni.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 05/06/2019 15:46 | aggiornato 05/06/2019 15:49

Dopo diciassette anni la famiglia Della Valle dice addio alla Fiorentina. Il cambio di proprietà è ormai cosa fatta: operazione da 170 milioni di euro e società che passa nelle mani di Rocco Commisso. Già patron dei New York Cosmos, l'imprenditore originario di Marina di Gioiosa Ionica, negli USA dall'età di dodici anni, ha deciso di investire anche in Serie A. Dopo un approccio al Milan vecchio di un anno, proprio quando la proprietà cinese stava uscendo di scena, Commisso punta forte sul rilancio della Viola.

Della Valle-Firenze è però un binomio che resterà nella storia. Perché diciassette anni sono un periodo importante, diciassette anni lasciano il segno nella storia di un club. Gli ultimi sono stati contraddistinti da tensioni, contestazioni, un malessere interrotto solo dall'empatia creata dalla tragedia Astori. La morte del capitano aveva spazzato via ogni altro pensiero e unito Firenze sotto l'egida di un uomo perbene.

Ma gli ultimi mesi travagliati e il rischio retrocessione avevano fatto di nuovo esplodere il malcontento dei tifosi della Fiorentina che ai Della Valle contestavano il presunto disinteresse verso il club, la poca voglia di investire e rendere la squadra competitiva. Una frattura insanabile, tanto da spingere i proprietari a cercare un acquirente. All'appello ha risposto presente Commisso. La trattativa è stata anticipata dal New York Times e si è conclusa in pochi giorni.

Fiorentina: la migliore formazione dell'era Della Valle

Fiorentina, la top 11 dell'era Della Valle

Eppure con la guida della famiglia Della Valle la Fiorentina è tornata sui palcoscenici d'Europa, è rinata dalle ceneri del fallimento ed è di nuovo riuscita a recitare un ruolo di primo piano nel nostro calcio. Giocatori di talento sono passati dal Franchi, giocatori di spessore internazionale, giocatori che hanno fatto innamorare il popolo viola. Immaginiamo una top 11 di questi diciassette anni schierata con il 4-2-3-1.

In porta il posto è di Sebastian Frey che in viola ha giocato ben sei anni, mettendo insieme 175 presenze in Serie A nelle quali ha subito solo 167 gol. Meno di uno a partita quindi. Considerando tutte le competizioni, però, le presenze di Frey salgono a 228. In difesa, sulla destra, si piazza Tomas Ujfalusi che con il giglio sul petto ha giocato 149 volte. Il ceco poteva agire da centrale e da terzino ed è stato uno dei protagonisti della rinascita della squadra. Rimasto nel cuore della tifoseria, anche dopo il suo passaggio all'Atletico Madrid. Al centro della difesa spazio a Gonzalo Rodriguez e a Davide Astori. Due capitani, due colonne. Davide in viola aveva messo insieme 109 presenze condite da tre gol. E aveva raccolto la fascia proprio dall'argentino che aveva guidato la retroguardia in 203 occasioni segnando addirittura 25 reti. A sinistra spazio a Marcos Alonso che oggi milita nel Chelsea che lo acquistò dalla Fiorentina per 26 milioni di euro.

La mediana è composta da Borja Valero e David Pizarro, magari non tanto dinamismo, ma qualità a palate per la regia della squadra. Ora viene il bello perché in avanti c'è l'imbarazzo della scelta. Il ruolo di centravanti se lo aggiudica Luca Toni che batte la concorrenza di Alberto Gilardino. Entrambi campioni del mondo con l'Italia nel 2006. Per Toni 99 presenze con la Viola e 57 gol. 1.7 gol a partita. Una media stratosferica. Sulla corsia mancina d'attacco non può che esserci Momo Salah fresco di Champions con il Liverpool. A Firenze è rimasto solo sei mesi, ma l'impatto fu devastante, nella memoria restano i due gol allo Stadium nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. A destra spazio a Federico Chiesa, il talento che ha infiammato i cuori viola negli ultimi mesi. Trequartista gioca Adrian Mutu che con la Fiorentina ha conosciuto la sua epoca d'oro con 69 reti in 143 gare disputate. L'allenatore è Cesare Prandelli, colui che più di ogni altro ha segnato l'epoca Della Valle a Firenze.

Fiorentina, Salah nella miglior formazione dell'era Della Valle

La formazione