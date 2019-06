Calciomercato, Commisso blocca Chiesa alla Fiorentina

Il nuovo presidente del club viola parla per la prima volta dopo l'acquisto: "Non sono arrivato per svendere i giocatori".

Si è appena insediato alla guida della Fiorentina, a breve arriverà l'ufficialità del suo approdo in Serie A da presidente del club viola. E proprio per questo l'imprenditore italo-statunitense Rocco Commisso vuole evitare che la sua prima azione da proprietario della società toscana sia una mossa di calciomercato che comporti la cessione eccellente del suo maggior talento, per giunta alla squadra più "odiata" (sportivamente parlando, s'intende) dai suoi nuovi tifosi.

Insomma, anche se la Juventus ha trovato un accordo economico con Federico Chiesa, ciò non significa che l'affare sia tutto in discesa. La conferma arriva proprio dalle prime parole "viola" di Commisso, che ha assicurato di non aver alcuna intenzione di vendere l'attaccante esterno attualmente impegnato nel ritiro della Nazionale di Roberto Mancini:

Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari.

Questa - come riportato da Repubblica - la prima vera dichiarazione di Rocco Commisso da patron della Fiorentina. Colui che a ore sarà annunciato ufficialmente come proprietario del club punta in grande e non vuole debuttare con una mossa così tanto impopolare. Per questo ha voluto rassicurare i tifosi gigliati, mettendo i bastoni tra le ruote alle strategie di calciomercato della Juventus.

Certo, ciò non significa che l'operazione sia tramontata, ma di sicuro non sarà così semplice riuscire a convincere il presidente entrante, che segue così (più o meno) la linea esposta nel comunicato diramato dalla vecchia proprietà qualche giorno fa, in cui Federico Chiesa veniva di fatto tolto dal mercato.

Difficile considerare il giocatore incedibile, le parole di Commisso però lasciano intendere che anche nel caso in cui venisse ceduto, ciò avverrà solo per una cifra rilevante, che sarà poi reinvestita sul mercato per migliorare la squadra. Secondo le prime indiscrezioni, poi, con il nuovo presidente ci sarà anche un nuovo allenatore: difficilmente Vincenzo Montella sarà confermato in panchina.

Come nomi potenziali per il suo successore, si parla principalmente di Gattuso, Ranieri, Garcia, Donadoni e, soprattutto, Luciano Spalletti, vero sogno viola. Sono in ogni caso discorsi prematuri: ancora deve arrivare l'ufficialità del passaggio di proprietà (attesa per giovedì) per 165 milioni complessivi, poi Commisso (che si trova ancora a Milano) dovrebbe fare visita a Firenze insieme al suo braccio destro Joe Barone. Solamente dopo inizierà la vera e propria programmazione. Con la situazione legata a Federico Chiesa in cima alla lista.