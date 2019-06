Dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Liverpool, il danese potrebbe lasciare il nord di Londra: destinazione Real Madrid.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 05/06/2019 13:37

La sconfitta in finale di Champions League contro il Liverpool è il peggior contraccolpo psicologico a ridosso del calciomercato. Il Tottenham è arrivato ad un passo dalla storia, ma Madrid ha voltato le spalle agli Spurs. Proprio nella capitale spagnola, Christian Eriksen vorrebbe cominciare un nuovo capitolo della sua carriera, abbandonando il nord di Londra durante l'estate.

Il trequartista danese ha ancora un anno di contratto con il club di Premier League, ma sembra intenzionato a lasciare l'Inghilterra per sposare la causa del Real Madrid, in via di ricostruzione sotto la guida-bis di Zinedine Zidane. Lo stesso giocatore si è detto disposto a lasciare il Tottenham, che se non lo facesse partire quest'estate, rischierebbe di perderlo a parametro zero tra un anno.

Fino a questo momento, Eriksen ha cercato il Real Madrid ma il Real Madrid non ha cercato Eriksen. Quella del calciatore degli Spurs, quindi, è più una candidatura che un'effettiva possibilità di trasferimento. La sua volontà potrebbe anche trovare il benestare del club, che preferirebbe monetizzare da una cessione precoce piuttosto che salutarlo da svincolato al termine della stagione 2019/2020.

Eriksen pronto a lasciare il Tottenham: il Real Madrid farà la sua offerta?

Eriksen vuole lasciare il Tottenham, il Real Madrid nel suo futuro?

In un'intervista rilasciata a Ekstrabladet, Eriksen non può nascondere le emozioni provate con il Tottenham nel corso delle ultime stagioni, soprattutto nel cammino di quest'anno in Champions League:

Ho un grandissimo rispetto per la storia del Tottenham e sono orgoglioso di aver scritto una pagina importante per il club. Rimane la delusione per la sconfitta in finale di Champions League, ma non potrà mai rendere negativa questa esperienza.

L'estate sarà decisiva per il futuro del danese, che si riserva di discutere con la società prima di prendere qualsiasi decisione. La sua volontà, però, è quella di lasciare gli Spurs e dirigersi altrove:

Spero di potermi sedere al tavolo con la dirigenza e chiarire gli aspetti del mio futuro, se firmare un nuovo contratto o meno. Servirà del tempo, ma l'obiettivo è quello di fare il bene di entrambe le parti. Il Tottenham ha raggiunto livelli importanti e non c'è niente che non possa conquistare, con me o senza di me. Non so cosa succederà, ma se dovessi cambiare squadra servirebbe che il Real Madrid bussi alla porta del club e dica di volere Eriksen. Se non c'è questa eventualità, perché non rimanere qui?

🐓 Christian Eriksen ha annunciato di voler lasciare il Tottenham in estate per fare nuove esperienze. #THFC pic.twitter.com/Gr8rGF3mdC — The Premier Show (@PremierShowIT) June 5, 2019

Dipenderà anche da Daniel Levy: il presidente degli Spurs, dopo le dichiarazioni rilasciate dal calciatore, dovrà fissare il prezzo di Eriksen. Al momento, il danese percepisce uno stipendio di 4,5 milioni netti a stagione e il suo valore di mercato, stando ai dati Transfermarkt, si aggira intorno agli 85 milioni di euro. Per il Real Madrid non sarebbe un problema, come ha già dimostrato nelle scorse sessioni di calciomercato, ma il trequartista del Tottenham vorrà valutare qualsiasi ipotesi:

È chiaro che vorrei provare qualcosa di nuovo. Tutto dipenderà dalle condizioni che mi verranno proposte, vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.