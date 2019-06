È un grande allenatore ma sulla Juventus ha detto molte cose spiacevoli. Non ha abbastanza classe per allenare la Juventus, di sicuro l'avvocato Agnelli non avrebbe scelto lui.

Sarri vuole tornare in Italia per la famiglia ma da tifoso non vorrei vederlo alla Juventus. Quel dito medio mostrato ai tifosi? Se lo dovrebbe mettere dove so io...

La candidatura di Maurizio Sarri per la panchina della Juventus è sempre più forte ma c'è chi, nella tifoseria, non approva il suo arrivo a Torino. La pensa così persino Giovanni Cobolli Gigli che ha espresso la sua contrarietà parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L'ex presidente dei bianconeri boccia l'approdo dell'allenatore del Chelsea a Torino: "Da tifoso dico no, non ha classe: l'avvocato Agnelli non lo avrebbe scelto".

