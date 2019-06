La federazione sta studiando un piano per far crescere la nazionale locale tramite un processo di inclusione mirato. Ma il Governo frena: ok agli stranieri, ma con criterio.

05/06/2019

Cambiare tutto per non cambiare nulla? È questa la massima che la Cina calcistica sta cercando fortemente di combattere: da qualche anno il massimo movimento calcistico locale ha vissuto momenti di cambiamento estremo, passando dalla crescita clamorosa post boom economico al netto ridimensionamento imposto alle società dalla politica locale. La verità è solo una: l'obiettivo di diventare una potenza del pallone mal si sposa con i meccanismi interni di uno stato troppo centralizzato e dipendente dalle lune del governo di Xi Jinping. Che, come tutti i capi di stato che si rispettino, ha chiesto più volte al suo popolo di diventare partecipe di quel processo di rinascita nazionale del quale fa parte anche il rilancio dello sport cinese.

Uno degli altri sogni del Presidente della Repubblica Popolare è quello di rivedere la Cina al Mondiale: l'obiettivo è centrare la qualificazione alla rassegna iridata che si giocherà nel 2022 in Qatar, come ribadito dagli stessi vertici del calcio cinese durante la conferenza stampa nella quale si annunciava l'assegnazione della Coppa d'Asia del 2023 a un paese che, oggi, ha un forte bisogno di diventare centrale all'interno del movimento asiatico. I Dragoni mancano a un Mondiale dal 2002, quando l'allora selezione allenata dal santone serbo Bora Milutinovic non riuscì ad andare oltre la fase a gironi. Per il resto tabula rasa: in questi 17 anni i risultati sperati non sono mai arrivati, nonostante all'interno della federazione sia stata data carta bianca ai club per investire in maniera massiccia sul mercato.

Dopo un periodo passato a fare i conti con le imposizioni del governo centrale di Pechino, che hanno obbligato le società a chiudere i rubinetti dopo gli oltre 800 milioni di euro investiti tra il 2014 e il 2017, ora la situazione sembra tornata alla normalità. Nonostante i limiti sugli stranieri e gli obblighi di impiego sui giovani, la nazionale non ha mai beneficiato di alcun provvedimento interno. Non resta quindi che rivolgersi all'estero. Una settimana fa Nico Yennaris è stato ufficialmente il primo calciatore naturalizzato della storia della Cina. Il processo, che durava da mesi, si è concluso quando il ragazzo di origini inglesi - con padre cipriota e madre cinese - ha deciso di cambiare la voce sul proprio passaporto per vestire la maglia del Beijing Gouan.

Potrebbe essere Ricardo Goulart uno degli attaccanti della Cina in vista del Mondiale di Qatar nel 2022: la punta brasiliana va verso la naturalizzazione, all'interno di un processo che il governo di Pechino sta monitorando da vicino

Yennaris farà il suo esordio ufficiale in occasione delle partite di qualificazione a Qatar 2022 contro Filippine e Tajikistan, ma non sarà il solo naturalizzato a essere inserito nella rosa della nazionale cinese da qui a breve. Il norvegese John Hou Saeter e l’inglese Tyias Browning sono gli altri due giocatori pronti a fare le fortune della selezione allenata nuovamente da Marcello Lippi, tornato in sella ai Dragoni ad appena 119 giorni dal proprio addio, affidando la panchina della Cina a uno dei suoi storici collaboratori che risponde al nome di Fabio Cannavaro.

La "guoji fa", ovvero la norma che regola le naturalizzazioni, sembra però aver preso sempre più piede all'interno del movimento calcistico locale, a tal punto che lo stesso Lippi l'avrebbe messa come paletto prima di accettare la nuova offerta della federazione. La paura del governo centrale è che però tale estensione possa sfuggire un po' di mano: a pochi mesi dalla sua introduzione, in Cina si parla del possibile cambio di nazionalità anche di due giocatori brasiliani molto importanti come Ricardo Goulart ed Elkeson, giocatori che hanno scritto un pezzo di storia recente della Chinese Super League.

Speculazioni giornalistiche, certo, confermate però anche da Calcio8Cina, uno dei siti di riferimento per il calcio cinese in Europa. Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, il frettoloso ritorno di Goulart in Estremo Oriente sarebbe dovuto alla possibilità di essere finalmente eletto per un posto nella selezione di Lippi, che lo ha allenato per anni al Guangzhou. L'attaccante paulista aveva lasciato il paese per firmare con il Palmeiras, ma dopo soli 4 mesi ha lasciato il club tramite un post sui social network, nel quale annunciava il suo "ritorno a casa".

Gli unici paletti da soddisfare riguardano la militanza nel campionato locale, che deve toccare un minimo di 5 anni, e il non aver ai vestito i colori di un'altra selezione. In questo modo i convocabili diventerebbero decisamente di più: oltre a Goulart e già citato Elkeson, che da tempo ha dato la disponibilità a vestire la maglia della nazionale cinese, nel lotto rientrebbero anche i vari Alan, Fernandinho e Ivo da Rosa, più ovviamente Alex Teixeira. Il talento ex Shakthar, che oggi gioca nello Jiangsu Suning, ha 29 anni e nel 2022 - qualora non dovesse andare via - sarà in Cina da sei anni, la condizione ottimale per giocare il Mondiale. Le autorità stanno studiando un modo per frenare questa deriva, ma la strada sembra tracciata. Non resta che capire se sarà quella giusta.