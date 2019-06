La Federazione fa rigiocare la finale di Champions League africana

La decisione della CAF dopo l'interruzione della gara di ritorno e l'assegnazione del titolo all'Espérance: risultato annullato e gara da rigiocare in campo neutro.

di Antonio Cunazza - 05/06/2019 22:04 | aggiornato 05/06/2019 22:27

Non si poteva pensare che tutto fosse finito con l'assegnazione del titolo, e infatti è arrivata la decisione che ribalta la situazione: la finale di ritorno di Champions League africana fra Espérance di Tunisi e Wydad Casablanca va rigiocata. Possibilmente in campo neutro, e quasi certamente dopo la Coppa d'Africa che prenderà il via fra un paio di settimane.

Una decisione che ha dell'incredibile, presa dalla CAF (la Federazione del calcio africano) nella serata di oggi dopo una camera di consiglio andata avanti quasi due giorni, e che aggiunge ulteriore clamore e confusione all'esito della finale giocata venerdì scorso e terminata con la vittoria dell'Espérance di Tunisi. I campioni in carica, in vantaggio 1-0 (l'andata era terminata 1-1), si erano visti assegnare il trofeo nonostante la partita fosse stata interrotta al 61', dopo il gol del pareggio annullato al Wydad per fuorigioco e la quasi immediata presa di coscienza che la VAR fosse fuori uso.

La squadra di Casablanca si era rifiutata di riprendere il gioco con la VAR non funzionante e, dopo un'ora e mezza di sospensione, risse fra delegati in campo e lancio di oggetti dalle tribune, l'arbitro aveva decretato la fine della partita senza portarla al termine, assegnando la coppa ai tunisini di fatto per "ritiro" degli avversari.

Un bombardamento di polemiche aveva investito la Federazione e i suoi dirigenti nei concitati minuti dell'interruzione prima e dell'assegnazione del titolo poi, con tanto di presentazione ufficiale e festeggiamenti in campo. Ma quello che sembrava un assurdo epilogo sportivo ha avuto lo strascico peggiore a quasi una settimana di distanza.

Dopo quasi due giorni di riunione a Parigi, i vertici CAF hanno deciso che la finale di ritorno fra Espérance e Wydad (l'andata era terminata 1-1) va rigiocata, in data ancora da definirsi ma quasi sicuramente in campo neutro (cosa che sfavorirebbe l'Espérance, squadra di casa nella sfida di ritorno). E il 21 giugno prossimo inizia la Coppa d'Africa, quindi tutto da rimandare dopo il termine del torneo continentale.

ULTIMORA da Parigi: la CAF, riunitasi in sessione straordinaria da martedì mattina, ha deciso di annullare il ritorno della finale di Champions League africana e di far rigiocare la gara in campo neutro dopo la Coppa d'Africa (1/4)#TotalCAFCL #CalcioAfricano pic.twitter.com/JH9SMHKyxk — Alex Alija Čizmić (@bosnian1993) June 5, 2019

Un caos che ha dell'incredibile, acuìto dal fatto che lo svolgimento della Coppa d'Africa restituirà giocatori molto più stanchi alle due squadre e che l'Espérance ha già ceduto un paio di elementi chiave, che quindi non potranno rigiocare la finale. Proprio i tunisini, già vincitori del trofeo l'anno scorso, hanno preannunciato ricorso al TAS aggiungendo che, nel caso non dovessero vincerlo, vorrebbero quantomeno giocare la partita in Marocco (quindi in casa degli avversari ma più vicino logisticamente), e non in Sud Africa come ipotizzato in queste ore. Prepariamoci a nuovi colpi di scena.