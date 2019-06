Al momento non sono arrivati commenti né da Lotito né dallo stesso Spina che si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio. Ma a quanto pare il presidente dei biancocelesti sarebbe parte della fitta rete di favori che permetteva a Palamara di indirizzare le nomine dei procuratori.

Stando alle intercettazioni raccolte dai militari, Luigi Spina (consigliere di Palazzo dei Marescialli) avrebbe ricevuto un biglietto in tribuna d'Onore allo stadio Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia fra Atalanta e Lazio giocata a metà maggio.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, il presidente della Lazio sarebbe stata parte integrante delle trattative di Palamara con alcune toghe, in particolare promettendo e regalando biglietti per alcune partite della Lazio.

Spunta anche il nome di Claudio Lotito nello scandalo che in questi giorni ha colpito Luca Palamara, ex segretario dell'Associazione Nazionale dei Magistrati e pm di Roma, sotto inchiesta con l'accusa di corruzione.

