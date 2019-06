Questa corsia preferenziale ha permesso alla Juventus di superare la concorrenza dell'Atletico Madrid che aveva messo sul piatto ben 25 milioni. Ma Demiral andrà a Torino, probabilmente per restare in rosa se il nuovo allenatore non avrà nulla in contrario.

Lo rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che spiega come il classe '98 passerà fra le fila dei bianconeri per 15 milioni di euro grazie all'opzione di acquisto che il club torinese si era assicurata tempo fa. Il contratto del giocatore turco è stato già depositato, si attende solo l'ufficialità.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo allenatore, la Juventus piazza il primo colpo di calciomercato della sua estate. I campioni d'Italia hanno infatti chiuso per l'acquisto di Demiral dal Sassuolo.

