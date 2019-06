I nerazzurri stringono per il centrocampista, ma il Cagliari chiede 50 milioni di euro. Sul piatto soldi più giocatori: i sardi chiedono Eder, offerti Bastoni e Karamoh.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 05/06/2019 09:53 | aggiornato 05/06/2019 09:56

Potrebbe essere Nicolò Barella uno dei primi colpi di mercato della nuova Inter targata Antonio Conte. Il centrocampista del Cagliari, una delle rivelazioni delle ultime due stagioni di Serie A, nella giornata di martedì avrebbe dato la sua completa disponibilità a lasciare la Sardegna per trasferirsi in nerazzurro. A confermarlo è Gianluca Di Marzio, che ha riportato minuziosamente i dettagli dell'incontro tra le parti. Secondo quanto trapelato infatti il procuratore del ragazzo, Alessio Beltrami, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con la dirigenza meneghina, fortemente interessata a regalare il ragazzo al nuovo tecnico.

Barella porterebbe qualità, quantità e dinamismo, tutte doti per le quali l'allenatore leccese stravede. Il classe 1997, cresciuto calcisticamente nel club rossoblu, in passato era anche stato accostato a Roma, Juventus e Napoli, ma la voglia di giocare nella squadra per la quale ha sempre fatto il tifo ha preso il sopravvento su tutte le altre considerazioni. L'intesa tra le parti quindi c'è e, adesso, bisognerà sedersi al tavolo con il Cagliari per capire quanti e quali margini ci siano per trattare sulla cifra del trasferimento.

Il presidente sardo Giulini parte da una richiesta molto alta, circa 50 milioni di euro, e non sembra particolarmente disposto a scendere di prezzo per venire incontro all'Inter. Che, viceversa, ha intenzione di instaurare un canale di comunicazione produttivo, magari stringendo un accordo che possa anche essere sfruttato nell'arco di più anni, una specie di strada preferenziale per i giocatori che un domani dovessero percorrere lo stesso percorso. Detto che le richieste sono davvero importanti, Beppe Marotta proverà a mettere in mezzo qualche contropartita tecnica, gente che a Milano non troverebbe lo spazio necessario per raggranellare minuti.

Potrebbe essere Eder una delle pedine di scambio che sbloccheranno il passaggio all'Inter di Barella: il brasiliano, attualmente impegnato in Cina, è stato richiesto espressamente da Giulini

Inter e Cagliari trattano per Barella: chiesto Eder tra le contropartite

L'obiettivo è abbassare la base di partenza inserendo qualche esubero che possa fare comodo al Cagliari. Il primo nome, già bocciato dalla dirigenza sarda, è quello dell'interessante portiere rumeno Ionut Radu, quest'anno al Genoa. Il nome non scalda, nemmeno qualora dovesse partire Alessio Cragno. Così l'Inter avrebbe proposto due giovani talenti come Alessandro Bastoni e Yann Karamoh, due profili che effettivamente in Sardegna potrebbero finalmente esplodere in maniera definitiva. Se per l'esterno classe 1998 non dovrebbero esserci problemi, sul centrale Antonio Conte avrebbe però posto momentaneamente il veto in attesa di una valutazione più accurata.

Dall'altra parte invece il nome che va forte è quello di Eder. L'attaccante brasiliano attualmente gioca in Cina, ma potrebbe rientrare alla base a breve per essere inserito in qualche altra operazione di calciomercato. In Sardegna troverebbe l'ambiente giusto per sparare le ultime cartucce in carriera, un allenatore (Maran) in grado di valorizzarlo al meglio e un compagno di reparto come Pavoletti, col quale si completerebbe a meraviglia. In qualche modo i sardi andranno comunque accontentati, per permettere così a Barella di coronare il sogno di una vita. E, all'Inter, di portarsi a casa uno dei prospetti italiani più interessanti in ottica futura.