Il gioiello della Fiorentina ha scelto i bianconeri, che offrono 5 milioni a stagione per 5 anni e che dovranno trattare il cartellino con la nuova proprietà gigliata che dovrebbe insediarsi giovedì.

0 condivisioni

di Simone Cola - 05/06/2019 06:11 | aggiornato 05/06/2019 06:16

A poco meno di un mese di distanza dall'apertura ufficiale delle trattative, il calciomercato della Serie A rischia di registrare il primo botto già nei prossimi giorni: Gianluca Di Marzio racconta infatti di un accordo già raggiunto tra la Juventus e Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina e della Nazionale da tempo nel mirino dei bianconeri e adesso davvero a un passo dal trasferimento nel club campione d'Italia.

Il talento classe 1997, seguito anche dall'Inter e che nei giorni scorsi aveva manifestato la volontà di restare in Italia, avrebbe infatti scelto la Juventus come sua prossima destinazione, seguendo le orme di Federico Bernardeschi che nel 2017 ha compiuto lo stesso percorso e decidendo di consacrarsi in bianconero dopo le prime tre stagioni da professionista disputate nella Fiorentina, club con cui ha disputato un totale di 113 gare mettendo a segno 22 reti.

Un vero e proprio colpo di calciomercato con cui la Juventus intende ribadire la volontà di puntare su giovani di talento, bruciando la concorrenza con una vera e propria dimostrazione di forza: a Chiesa andrà un quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione, mentre per il cartellino il club bianconero dovrà cercare l'accordo con il nuovo proprietario del club gigliato, Rocco Commisso, che difficilmente potrà opporsi alla volontà del calciatore.

Calciomercato, Chiesa-Juve: accordo raggiunto. Adesso tocca a Commisso

Dopo avere incontrato la famiglia Della Valle a Milano nella giornata di martedì, Commisso potrebbe diventare il nuovo proprietario della Fiorentina giovedì 6 giugno, data prevista per il closing e per una nuova era per il club viola. Che ripartirà senza Federico Chiesa, ormai deciso ad accettare la corte della Juventus e in attesa soltanto dell'accordo sul prezzo del cartellino tra i due club.

La Fiorentina valuta il suo giocatore più rappresentativo circa 70 milioni di euro, e difficilmente Commisso si accontenterà di una cifra inferiore considerando che cedere Chiesa alla Juventus non sarebbe esattamente il modo migliore per presentarsi alla tifoseria.

Detto che la trattativa esiste e che l'affare, vista la volontà del giocatore, va verso un esito positivo, ecco che la Fiorentina cercherà perlomeno di trarre il massimo profitto possibile dalla cessione del suo gioiello, a cui presumibilmente seguiranno alcuni investimenti importanti per rinforzare una squadra che nell'ultima Serie A si è salvata soltanto per il rotto della cuffia.