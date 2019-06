L'amministratore delegato delle Aspirine Rudi Voller ha blindato il ragazzo: "Non c'è alcuna possibilità che Kai parta in estate". Ma i bavaresi torneranno alla carica in futuro.

di Franco Borghese - 05/06/2019 12:03 | aggiornato 05/06/2019 12:07

Un record dopo l'altro. L'ultimo glielo hanno negato, anche se forse sarebbe meglio dire che è solo stato rinviato. Kai Havertz è il nuovo talento della Bundesliga e del Bayer Leverkusen. Il classe 1999 (20 anni la prossima settimana) è molto veloce, è mancino ma usa molto bene anche il destro, è bravo di testa, a centrocampo può giocare sia da interno che da trequartista. E quando ha la palla fra i piedi incanta. Per questo il Bayern Monaco ha provato a intavolare una trattativa di calciomercato con il Bayer Leverkusen, mettendo sul piatto 90 milioni di euro. Havertz, in un colpo solo, sarebbe stato non solo l'acquisto più costoso della storia del club bavarese, ma anche il tedesco più pagato di sempre.

In Europa League, a settembre, ha segnato una doppietta contro il Ludogorets (partita vinta dal Leverkusen per 3-2), risultando il più giovane giocatore della storia del Bayer a realizzare più di un gol in una partita internazionale. Non un record banale. E infatti Low lo ha subito promosso nella nazionale maggiore, mentre il Bayern ha provato a farlo suo. Il Bayer Leverkusen ha però fatto muro. Lo vogliono tenere, anche perché in questa sessione di calciomercato le Aspirine hanno già perso Julian Brandt, che si è trasferito al Borussia Dortmund sfruttando la clausola di rescissione presente nel suo contratto.

Come riportato dal quotidiano bavarese TZ, il Bayern avrebbe tentato il colpo a sorpresa, convinto che Havertz, da qui a pochi anni, possa diventare uno dei giocatori più desiderati del calcio mondiale. Rudi Voller, che da circa un anno è amministratore delegato del Leverkusen (prima era direttore sportivo), ha però blindato il ragazzo:

Non c'è alcuna possibilità che Havertz parta in estate.

Pur essendo ancora giovanissimo Havertz è già al terzo anno in Bundesliga, tutti con il Bayer Leverkusen. Il fatto che un club di livello medio-alto abbia puntato su di lui quando era ancora minorenne è significativo. Havertz, in queste stagioni, ha però dimostrato tutto il suo valore, diventando ormai insostituibile per mister Bosz. Kai ha infatti chiuso il campionato 2018-19 con ben 17 reti (3 4 assist) in 34 partite, un'enormità per un centrocampista.

A 10 anni Havertz giocava già contro ragazzi di 24 mesi più grandi di lui. Con l'Alemannia Mariadorf, squadra di un piccolissimo paesino a 60 chilometri da Leverkusen, riuscì a battere sia il Colonia che il Bayer stesso. Passò quindi all'Aachen, un anno dopo il trasferimento al Leverkusen. Lì hanno sempre creduto molto in lui: ora Kai è il più giovane di sempre ad aver totalizzato 50 presenze in Bundesliga (18 anni e 307 giorni), ed ha trascinato il club in Champions League. Kai è la grande speranza del calcio tedesco, ed ha già battuto diversi record. L'ultimo, quello relativo al suo valore di calciomercato, glielo hanno negato. Ma solo per il momento.