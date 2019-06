Comunicato ufficiale del club francese. La decisione è del portiere italiano: "Grazie per ciò che ho avuto la possibilità di vivere, le emozioni e le fatiche vissute insieme".

0 condivisioni

di Luca Guerra - 05/06/2019 17:53 | aggiornato 05/06/2019 18:00

Dopo una stagione insieme, le strade di Gianluigi Buffon e del PSG si separano. A comunicarlo una nota ufficiale emessa dal club francese, nella quale si ringrazia il portiere italiano per il contributo dato alla causa nella stagione 2018/2019, conclusa con la vittoria della Supercoppa di Francia e della Ligue 1 da parte di Cavani e soci.

Le parti, si legge, nella nota, hanno deciso di non rinnovare il contratto del portiere in scadenza il 30 giugno 2019 dopo diverse giornate di dialogo. In stagione Buffon ha giocato 25 partite con la maglia del PSG, sufficienti per rendere la presenza del portiere classe 1978 "indimenticabile" nella storia del club, che si è detto "onorato" di aver avuto Buffon in squadra.

La scelta di non proseguire il rapporto è dello stesso Buffon, che si è espresso in un articolato comunicato, diffuso sia sul sito ufficiale del PSG che sui canali social dello stesso portiere. Che cita Hemingway ("Ci sono solo due posti al mondo dove possiamo vivere felicemente: a casa e a Parigi") e spiega le ragioni della decisione:

Riparto più ricco e soddisfatto di un’esperienza che mi ha certamente migliorato e fatto crescere ulteriormente. Oggi si conclude questa mia avventura fuori dall’Italia: il Paris Saint-Germain mi ha proposto un rinnovo di contratto che non mi sono sentito di accettare spinto dal desiderio di prepararmi a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali.

Calciomercato, Gigi Buffon saluta il PSG dopo un anno a Parigi

PSG, i saluti di Buffon: "Compagni di lavoro e viaggio, 12 mesi ricchi di entusiasmo"

Un anno di "spensierata giovinezza", andando ben oltre la carta d'identità che recita 41 anni. Così Buffon ha definito la sua esperienza a Parigi e nel calcio francese, che saluta con un pizzico di commozione:

Dodici mesi fa sono arrivato pieno di entusiasmo, accolto dall’incredibile calore dei tifosi. Mi avete commosso. Ringrazio il presidente Nasser, i dirigenti e tutti i miei compagni di squadra che mi hanno regalato tanti giorni di spensierata giovinezza. Vi auguro il meglio convinto che continuerete a scrivere insieme le pagine di questa importante storia.

Parole alle quali il PSG ha replicato attraverso la voce della proprietà, rappresentata da Nasser Al-Khelaïfi: