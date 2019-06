Il polverone che ha colpito il calciatore del PSG rischia di ripercuotersi sulla Nazionale. La CBF sta valutando l'idea di scartarlo dalla Seleçao.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 05/06/2019 11:41 | aggiornato 05/06/2019 11:46

Non è un momento facile per Neymar, che subito dopo aver concluso la stagione con il PSG pensava di potersi concentrare solo ed esclusivamente sulla Copa America con il suo Brasile. Le accuse di stupro che l'hanno colpito nelle ultime settimane, però, mettono a repentaglio sia la sua serenità, sia quella della Nazionale, in ritiro prima della competizione continentale da disputare in casa.

Dopo la diffusione di video, foto e chat, sarebbe spuntato un secondo filmato che potrebbe incriminare il brasiliano. Ancora nulla di certo, ma è chiaro che il clima nel ritiro della Seleçao stia cominciando a farsi piuttosto pesante. Al punto da ipotizzare, come soluzione estrema, quella di escludere Neymar dal Brasile che si prepara a sfidare le rivali sudamericane.

La Nazionale ospitante, quindi, potrebbe partecipare al torneo senza il suo rappresentante principale. A lanciare l'idea è stata proprio la federazione, anche se non in via ufficiale: c'è ancora una divergenza di vedute tra il presidente della CBF, Rogerio Caboclo, e il suo vice, Francisco Noveletto. Molto dipenderà dalle pieghe che prenderà il caso nei prossimi giorni, quando si arriverà a ridosso dell'esordio ufficiale in Copa America.

Neymar, bufera per un altro video sul caso-stupro: escluso dal Brasile per la Copa America?

Neymar rischia di saltare la Copa America: altro video sul caso-stupro?

Il vicepresidente della federazione brasiliana si è espresso sulla vicenda, sposando la linea dell'allontanamento di Neymar dal ritiro della Seleçao:

Se Neymar dovesse giocare, il Brasile non avrebbe la tranquillità necessaria per puntare al titolo. La pressione della stampa sarà tutta sulla nostra Nazionale, in particolar modo su di lui. Delle nostre fonti a Rio de Janeiro dicono che ci sarebbe un secondo video pronto ad essere diffuso.

Il peso della bufera potrebbe addirittura indurre O Ney a chiedere autonomamente di non prendere parte alla Copa America. Per Noveletto, il calciatore del PSG si renderà conto di non poter sostenere una pressione del genere:

Se avessi 10 fiches per scommettere, direi che chiederà in autonomia di lasciare la Nazionale e non partecipare alla Copa America. Non è in condizione di giocare né di affrontare un battaglione di giornalisti. Ha già lasciato a desiderare durante i Mondiali in Russia, non credo sopporterebbe la pressione di un torneo in casa. Questa rimane comunque una mia idea, non la linea di pensiero comune della federazione. Spero comunque che trovi la forza di non cedere, perché se lo fa vince il resto del mondo che lo vuole fuori.

Di tutt'altro avviso, invece, il presidente della CBF. Caboclo esclude categoricamente un'esclusione di Neymar dal gruppo che andrà a giocarsi la Copa America. Dalla Francia, dove la Nazionale femminile si appresta a disputare i Mondiali, il numero uno della federazione chiarisce la posizione sul calciatore:

Abbiamo totale fiducia in Neymar, conosciamo sia l'uomo che l'atleta. La CBF sta monitorando tutte le situazioni che riguardano il calciatore, con la convinzione che tutto verrà chiarito in tempi brevi e nel migliore dei modi.

Posizioni discordanti ai vertici della CBF: Noveletto per l'esclusione, Caboclo vuole Neymar nella Seleçao

Il polverone

Le accuse di stupro provengono da una donna, di cui le autorità e le parti in causa non hanno rivelato l'identità. Stando alle indiscrezioni raccolte dai media brasiliani, però, si tratterebbe della modella brasiliana Najila Trindade, 26 anni, che avrebbe conosciuto Neymar sui social, da cui provengono gli screenshot e il resto del materiale diffuso pubblicamente. La presunta vittima ha denunciato l'ipotetico stupro il 15 maggio, presso la stazione di polizia di Sao Paulo. La violenza, stando al suo racconto, sarebbe però avvenuta in un hotel di Parigi.

Nell'attesa di chiarire quanto successo, il Brasile si prepara ad esordire nella Copa America 2019, edizione che si disputerà proprio negli stadi della Seleçao. Il primo match è previsto per il 14 giugno contro la Bolivia, in programma al Morumbì di Sao Paulo. La posizione di Neymar rimane in bilico: la palla passa anche dalle mani di Tite, che deciderà se schierarlo o meno nella partita inaugurale.