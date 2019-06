Dal Frank Erwin Center di Austin (Texas), una puntata che dovrebbe ospitare l'incasso del Money in the Bank da parte della Bestia.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 04/06/2019 06:18 | aggiornato 04/06/2019 06:18

Siamo entrati ufficialmente nella settimana di Super ShowDown 2019, cioè la seconda edizione del PPV di wrestling prodotto dalla WWE, che l'anno scorso si è tenuto a Melbourne, in Australia, e che questo venerdì (diretta scritta su FOXSports.it a partire dalle 19) sarà ospitato dal King Abdullah International Stadium di Jeddah (Arabia Saudita).

Ad aprire le danze è come sempre Raw, che in questa puntata del 3 giugno 2019 promette scintille. Almeno in via ufficiale, infatti, Paul Heyman ha annunciato che il suo cliente, Brock Lesnar, incasserà la valigetta del Money in the Bank contro l'Universal Champion, Seth Rollins.

E non è ancora finita: sempre in questo show ci sarà la presenza di The Undertaker, che avrà qualcosa da dire in vista del suo match in Australia a Super ShowDown 2019 contro Goldberg. Già fissato poi un 6-Men Tag Team Match, con il trio composto da The Usos e Roman Reigns che se la dovrà vedere con The Revival e Drew McIntyre.

WWE WWE Raw, ci sarà The Undertaker

WWE Raw

Inoltre, come comunicato con le WWE News ufficiali sul sito della World Wrestling Entertainment, Rey Mysterio sarà costretto a rinunciare alla sua United States Championship per via dell'infortunio. E ancora, altro interrogativo che viene posto nella consueta preview riguarda Lacey Evans: quali saranno le prossime mosse della Sassy Southern Belle per tentare di prendersi il titolo di campionessa di Becky Lynch?

Questo e molto altro lo scopriremo insieme in questa puntata, che vi racconteremo come sempre qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it piena di Highlights e WWE News dello show.

Drew McIntyre e The Revival vs Roman Reigns e The Usos

Prima ancora dell'inizio del match si presenta Shane McMahon sullo stage e promette a Roman Reigns di batterlo a Super ShowDown. Poi insieme a Drew McIntyre e The Revival fa partire un'aggressione al Big Dog, interrotta dal pronto intervento degli Usos, che fanno poi partire il match regolamentare. Questo viene condizionato dalla presenza del Commissioner di SmackDown, che con i suoi interventi consente al trio capitanato dallo scozzese di vincere. Subito dopo parte una nuova aggressione che si conclude con la Spear di Shane su Roman.

MizTV con Seth Rollins

Miz invita il campione Universale Seth Rollins nel suo show e iniziano a parlare della possibilità che Brock Lesnar incassi oggi la sua valigetta del Money in the Bank. The Beast Slayer spiega di non avere paura, ma non si fida e sarà convinto dell'incasso solo quando vedrà arrivare la Bestia. Viene inquadrata una limousine che arriva nell'arena, scendono proprio Paul Heyman e Brock Lesnar. Poi però i due prendono tempo e nonostante Seth li stia aspettando sul ring, loro non si presentano.

The Lucha House Party rispondono a Lars Sullivan

I tre del The Lucha House Party salgono sul ring per prepararsi al loro match, ma li raggiunge Lars Sullivan che li attacca uno dopo l'altro buttandoli fuori dal ring. I tre però non demordono, tornano sul quadrato e riescono a gettare fuori il Freak.

The IIconics deridono Nikki Cross

Nel backstage le IIconics deridono Nikki Cross, che viene difesa da Alexa Bliss. L'ultima arrivata da NXT apprezza il comportamento della Goddess e le dice di fidarsi di lei.

La campionessa Becky Lynch al microfono

Becky Lynch arriva (in grandissima forma, aggiungiamo noi) e prende il microfono, spiegando di aver fatto davvero tanto negli ultimi due mesi, ma al tempo stesso di aver sbagliato a rilassarsi come accaduto a Money in the Bank. Viene interrotta dagli ingressi di Lacey Evans e Charlotte Flair, che dopo essersela presa con la campionessa di Raw, iniziano a battibeccare tra di loro arrivando alle mani. A quanto pare si va incontro a un match tra loro due e Becky si fa da parte.

Lacey Evans vs Charlotte Flair

Parte un match molto duro tra Charlotte Flair e Lacey Evans, che arriva a una fase di stallo con entrambe le atlete al tappeto. Ne approfitta Becky Lynch, rimasta lì a vedere il match, per salire sul quadrato e aggredire entrambe, facendo finire il match per squalifica. La sua ultima mossa è su Lacey e corrisponde all'introduzione della sua nuova finisher, The Manhandle Slam.

Rey Mysterio affida la cintura a Samoa Joe

L'infortunato Rey Mysterio si presenta sul ring per consegnare la sua cintura, prima che ci riesca arriva però Samoa Joe. Mr 619 prosegue così il suo discorso e spiega che è qui stasera per lasciare il titolo degli Stati Uniti e darlo proprio alla Samoan Submission Machine, che in tutta risposta lo attacca con la Coquina Clutch, prima di prendere la cintura e tornarsene nel backstage.

Sfida a braccio di ferro tra Strowman e Lashley

Sul ring è tutto allestito per una battaglia a "braccio di ferro" tra Braun Strowman e Bobby Lashley. La sfida vive molti momenti di tensione, ma alla fine parte e vede vincere il Monster among Men. Subito dopo però Lashley lo aggredisce ed esegue anche la Running Powerslam sul Mostro che cammina tra gli uomini.

Nikki Cross vs Peyton Royce

Parte la sfida nata prima nel backstage tra Nikki Cross e Peyton Royce. Ad assistere ovviamente anche Billie Kay ed Alexa Bliss, con quest'ultima che si fa portare un caffè da un inserviente. Prima Peyton Royce e poi Billie Kay fanno però in modo che questo le cada addosso, macchiandola. Una distrazione che permette a Nikki Cross di avere la meglio e vincere. E subito dopo Alexa aggredisce entrambe The IIconics per vendicarsi.

Brock Lesnar attacca violentemente Serh Rollins

Seth Rollins si presenta sul ring e aspetta l'ingresso di Brock Lesnar. Suona la musica della Bestia, ma lui non arriva. A presentarsi è Baron Corbin, che avverte l'Universal Champion di stare attento, perché venerdì si prenderà la sua cintura. Parte una risa tra i due, interrotta di nuovo dalla musica di The Beast. Ne approfitta il Lone Wolf per andare a segno con la sua End of Days. Ancora una volta musica di Brock Lesnar e stavolta si presenta davvero, armato di sedia. Inizia un'aggressione violentissima nei confronti del campione Universale, con Paul Heyman che grida a più riprese al suo assistito di incassare la valigetta. Lesnar però non lo fa e rimanda tutto a venerdì a Super ShowDown, lasciando un corpo esanime di Seth Rollins sul ring, che successivamente viene portato via in ambulanza, accompagnato da una molto preoccupata Becky Lynch.

Bray Wyatt presenta un episodio speciale di “Firefly Fun House”

In questo episodio Bray Wyatt consiglia a tutti l'esercizio fisico e conclude lo show dicendo a tutti di fidarsi di lui e "lasciarlo entrare".

Baron Corbin si dice certo di vincere a Super ShowDown

Alla luce di quanto accaduto sul ring, Baron Corbin si dichiara certo di vincere il suo match con Seth Rollins a Super ShowDown.

Faccia a faccia tra Triple H e Randy Orton

Il faccia a faccia tra i due ex membri dell'Evolution è caratterizzato dai loro ricordi delle sfide passate e da entrambi che spiegano i motivi per i quali vinceranno a Super ShowDown. Poi, mentre Triple H se ne va, Randy gli chiede di fargli una promessa, cioè portarsi dietro le palle a Jeddah, evitando di lasciarle nella borsa di Stephanie McMahon. The Game risponde che effettivamente si tratta di una buona idea, d'altronde sono molto grosse e non è facile portarle sempre con sé. Un problema - aggiunge - che The Viper non può capire, dal momento che non le ha mai avute. Poi HHH lancia il microfono addosso al rivale e se ne va.

Ricochet vs Cesaro

Arriva il momento della bella tra Ricochet e Cesaro, dopo le vittorie a testa che si sono presi nei match precedenti. Altro bell'incontro tra i due e ancora una volta il pin vincente lo prende The One and Only, grazie a un Roll-up. The Swiss Superman non la prende bene e comincia ad attaccare l'avversario a match concluso. Comincia a tirare fuori oggetti contundenti, tra cui un tavolo dove si era nascosto R-Truth. Ciò provoca la solita invasione per conquistare la cintura 24/7, ma tutto si conclude con un Superkick di Carmella su Drake Maverik e la consueta fuga del campione.

The Undertaker chiude lo show

Si spengono le luci, suonano le campane. Il momento è solenne, il Deadman entra sul ring e prende in mano il microfono. Mentre tutti lo osannano The Undertaker chiede a tutti cosa si provi quando ci si trova faccia a faccia con la morte, perché è esattamente quello che proverà Goldberg questo venerdì. Poi chiede al suo prossimo avversario di presentarsi al massimo a questo loro primo incontro, perché se non lo farà andrà incontro al suo ultimo match della carriera, stavolta per davvero.