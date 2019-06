L'ex commissario tecnico delle Furie Rosse sarà il nuovo allenatore del Siviglia: accordo fino al 2022 che verrà siglato nelle prossime ore. Era fermo dopo l'addio al Real.

04/06/2019

Julen Lopetegui riparte dal Siviglia. L'ex allenatore della nazionale Under 21 è stato scelto da Monchi dopo un casting durato due settimane, da quando cioè il club aveva annunciato l'addio di Caparros. Per gli andalusi, quella appena terminata, non è stata certo una stagione esaltante. Sesti in Liga, fuori per mano dello Slavia Praga agli ottavi di Europa League, out pure dalla Coppa del Re ai quarti di finale.

Per questo il ritorno di Monchi è stato visto come l'inizio di un nuovo capitolo, un capitolo che a Siviglia sperano s'intitoli: "Rilancio". Tanto criticato a Roma, tanto amato in Andalusia a Monchi il compito di costruire un progetto tecnico in grado di rendere di nuovo competitiva la squadra in campionato e in Europa.

Il primo tassello era ovviamente l'allenatore. Tanti i nomi che erano stati accostati alla panchina del Sanchez-Pizjuan, a partire da Eusebio Di Francesco che alla Roma aveva avuto un rapporto simbiotico con Monchi, con il direttore sportivo più volte pronto a far scudo al tecnico nei momenti di difficoltà. L'ex allenatore giallorosso però non ha trovato l'accordo con il Siviglia; preferendo inoltre rimanere in attesa di una chiamata dall'Italia.

Quello dell'abruzzese però non era l'unico nome italiano avvicinato al club biancorosso, un altro profilo sondato da Monchi era quello di Simone Inzaghi che però dopo qualche giorno di riflessione ha deciso di rinnovare il proprio contratto con la Lazio. A quel punto ecco la virata decisa su Lopetegui. Una trattativa rapida quella tra l'ex Real e il Siviglia, andata in porto proprio nelle ultime ore.

Nei prossimi giorni arriverà anche la firma sul contratto che -secondo quanto riporta Marca- avrà durata triennale. Lopetegui è fermo da fine ottobre 2018, quando venne esonerato da Florentino Perez dopo la tremenda sconfitta (5-1) contro il Barcellona nel Clásico. La sua avventura a Madrid è durata lo spazio di 14 partite: con sei vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi. Una parentesi negativa in una carriera fino a quel momento luminosa.

Già perché Lopetegui aveva fatto benissimo con la nazionale spagnola, condotta in 20 incontri e mai battuta sotto la sua gestione, con tanto di qualificazione da prima nel girone che conduceva al Mondiale di Russia ai danni dell'Italia. Ma anche con l'Under 21 iberica i risultati erano stati eccellenti, con 18 vittorie in 19 partite e 62 gol fatti. Ma soprattutto con un Europeo in bacheca. Una competizione vinta anche l'U-19 delle Furie Rosse. L'altra avventura con un club è stata quella col Porto tra il luglio 2014 e il gennaio 2016. Un secondo posto nella prima stagione, con il Benfica campione avanti di tre lunghezze e l'esonero l'anno successivo con la squadra sempre seconda a metà campionato e distante solo 4 punti dallo Sporting primo. Ora Lopetegui riparte dal Siviglia: entrambi a caccia di rivincite.