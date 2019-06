La puntata andata in onda lunedì 3 giugno dedica ampio spazio alle indagini che continuano a scavare nei rapporti tra il mondo della malavita e quello del tifo organizzato tra traffici illeciti, lotte di potere e un tentato omicidio.

di Simone Cola - 04/06/2019 12:11 | aggiornato 04/06/2019 12:16

Juventus-Udinese, valida per la 27esima giornata della Serie A andata in scena all'Allianz Stadium l'8 marzo 2019, non verrà ricordata soltanto come la gara della consacrazione nel calcio che conta per Moise Kean. Mentre in campo il gioiello juventino, appena 19enne, devasta la difesa friulana con una doppietta per il 4-1 finale, infatti, è lo stadio di Torino a prendersi la scena: verso la fine del primo tempo il tifo bianconero si ribella al diktat della curva, che aveva imposto lo sciopero del tifo per contestare alla società l'aumento eccessivo del prezzo di biglietti e abbonamenti.

Report, nota trasmissione d'inchiesta in onda su Rai 3, parte da questo episodio per tornare a raccontare delle indagini in corso sulle infiltrazioni da parte della malavita nel mondo del tifo organizzato dopo la puntata dedicata a suo tempo alla morte di Raffaello Bucci, ex ultrà scomparso in modo sospetto nel corso dell'indagine Alto Piemonte che a suo tempo aveva scavato nei rapporti tra alcuni gruppi di tifosi della Juventus e il mondo della 'ndrangheta. Nella puntata andata in onda lunedì 3 giugno e intitolata "Mandati al Diavolo", oltre al racconto di cosa è successo da allora sulla sponda bianconera ampio spazio viene dedicato anche al Milan.

Ne viene così fuori un quadro desolante, che racconta di come la Serie A rischi di essere ostaggio della malavita organizzata e che descrive un quadro dove le lotte di potere tra diversi gruppi ultras sono all'ordine del giorno, guerre per avere il controllo della curva e anche di numerose attività illecite, dallo spaccio di sostanze al bagarinaggio. Addirittura, nel caso del Milan, si arriva al tentato omicidio in pieno giorno di Enzo Anghinelli, membro di un gruppo sconfitto e invischiato nel traffico di droga.

Serie A, la puntata di Report sulla malavita nelle curve di Juventus e Milan

In un hotel di Londra gli inviati di Report incontrano un amico di Raffaello Bucci che racconta di come l'ex tifoso, morto suicida in modo a dir poco sospetto dopo la testimonianza rilasciata ai pm, fosse entrato in contrasto con il leader dei Drughi Dino Mocciola, 23 anni di condanna per aggressione, che gli aveva vietato l'ingresso allo stadio. Terrorizzato, interessato a ripulire i soldi accantonati in modo illecito per garantire un futuro al figlio - pur risultando disoccupato sui suoi conti gli investigatori hanno trovato 400mila euro - Bucci aveva mandato in Puglia la compagna per avvisare la famiglia dell'indagine in corso.

Le intercettazioni rivelano a questo punto che la moglie di uno dei fratelli di Bucci racconta alla compagna di aver saputo da un boss che Raffaello non si è gettato dal ponte, che non si è trattato di suicidio - sospetto già venuto agli inquirenti a causa di ferite non compatibili con la caduta - ma che la vittima è stata picchiata e poi gettata giù.

Si passa quindi a parlare della guerra per il potere nella curva juventina tra "True Boys", gruppo con base a Stoccarda, e lo storico "Tradizione e antichi valori" guidato dai fratelli Claudio e Umberto Toia, quest'ultimo personaggio tanto influente da riuscire a stringere tra le mani la Supercoppa Italiana vinta nel 2013 e la Coppa Italia conquistata nel 2016. La scintilla che innesca la guerra sono i cori contro Napoli che Tradizione esegue abitualmente e che i True Boys, in gran parte di origine campana, non tollerano.

Il leader dei True Boys si chiama David Nouaimia, ufficialmente è un imprenditore che vive a Stoccarda, lavora nel campo del caffè e nel noleggio di auto di grossa cilindrata e ama orologi e macchine di lusso. Proprio da questo particolare gli investigatori hanno ricostruito i rapporti tra i leader dei Drughi e quelli che formeranno i True Boys: si parla di traffici illeciti, quel che è certo è che Nouaimia è entrato in contrasto con un broker svizzero per una storia di biglietti relativa alla gara di Champions League contro il Tottenham nel 2018 e che racconta di aver avuto ordine dalla Juventus di non entrare in curva con il suo gruppo, circostanza smentita dal club.

Capoultrà dei True Boys è Davide Nouaimia. 42 anni, nato a Stoccarda, originario di Ottaviano. Ci accorgiamo che indossa un anello con due iniziali: R e C, Raffaele Cutolo, il boss della Nuova Camorra Organizzata#Report #Juventus pic.twitter.com/UOBV1bmPgd — Report (@reportrai3) June 3, 2019

Che la malavita sia riuscita a infiltrarsi nel calcio, puntando principalmente sul bagarinaggio per ripulire soldi sporchi da reinvestire nel traffico di stupefacenti, è comunque chiaro. Quello della rivendita illegale di biglietti del resto è soltanto un reato amministrativo, che ha resistito a numerosi decreti, e il mondo del tifo organizzato continua a restare una sorta di zona grigia.

Report riprende la foto del ministro dell'interno Matteo Salvini mentre stringe la mano al pluri-pregiudicato Luca Lucci, leader della Curva Sud del Milan con un patteggiamento per spaccio e una condanna per violenza sulle spalle. Anche se il leader della Lega parla di colore, cori, bandiere e tamburi, Report racconta che la realtà è molto diversa e di un tentato omicidio, quello di Enzo Anghinelli, andato in scena in pieno giorno a Milano lo scorso 12 aprile.

Ex membro dei Commandos Tigre, 11 anni di carcere per spaccio di stupefacenti, Anghinelli viene avvicinato da due uomini in scooter che esplodono 5 colpi e sopravvive per miracolo. A lungo punto di riferimento per molti narcotrafficanti, tornato in libertà aveva chiesto il proprio posto in curva scontrandosi con Lucci ed era stato pestato. Una circostanza che comunque il leader della Curva Sud - che nel periodo trascorso in carcere da Anghinelli ha inglobato gli altri gruppi - non vuole commentare, negando l'intervista.

La puntata si conclude con le immagini di Salvini che stringe la mano a Lucci e a Giancarlo Lombardi, predecessore di Lucci che ha abdicato dopo una serie di condanne: tentata estorsione ai danni del Milan, riciclaggio di denaro sporco e bagarinaggio in occasione della finale di Champions League del 2007 contro il Liverpool per quasi 780mila euro. Il ministro dell'interno, raggiunto dai giornalisti al termine della conferenza stampa contro i negozi di cannabis light, non commenta.