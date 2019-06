Serie A, Commisso compra la Fiorentina per 180 milioni

Dopo oltre due ore di colloquio a Milano negli uffici della Tod’s, le parti hanno trovato un'intesa per il passaggio di proprietà.

di Marco Ercole - 04/06/2019 17:20 | aggiornato 04/06/2019 17:32

Affare fatto, manca solo l'ufficialità. La Fiorentina passa nella mani di Rocco Commisso, un altro club di Serie A viene acquistato da investitori stranieri. Un'operazione da 180 milioni di euro circa, cifra che la proprietà uscente, quella dei Della Valle, ha accettato poche ore fa.

L'imprenditore italo-americano si è presentato in Italia per concludere la trattativa, accompagnato dal suo braccio destro Joe Barone è arrivato a Milano, nella sede della Tod's di Corso Venezia.

Lì si è tenuto l'incontro di oltre due ore con la società gigliata, alla presenza del presidente esecutivo Mario Cognigni e dei fratelli Andrea e Diego Della Valle. Il meeting è iniziato alle 13, dopo poco più di un paio di ore si è concluso, con Commisso, Barone e i rappresentanti del club gigliato che si sono diretti, senza rilasciare alcuna dichiarazione, nello studio notarile Bonelli Erede, legato all'ex membro del cda della Fiorentina, l'avvocato Giovanni Montagna, per mettere tutto nero su bianco e accelerare i discorsi burocratici.

Secondo le indiscrezioni trapelate, l'ultima offerta dell'imprenditore americano era di 170 milioni, migliorata ulteriormente (fino ad arrivare a circa 180) per concludere la trattativa. Come riportato dal Corriere della Sera, il passaggio dalle Fiorentina dai Della Valle a Rocco Commisso è ormai cosa fatta, dal momento che nel corso del confronto milanese sono stati limati anche gli ultimi dettagli, oltre al mero discorso economico.

Reazione buona anche da parte della Borsa, che ha accolto positivamente l'intesa raggiunta dalle parti, come si può evincere dal rialzo nelle ultime ore delle azioni della Tod's.

A questo punto, in attesa dell'ufficialità, si apre di fatto una nuova era per la Fiorentina, che adesso dovrà programma il suo prossimo futuro in Serie A e sul calciomercato, delineando quale strategia utilizzare per rilanciare un club storico. Commisso non vede l'ora di cominciare, da tempo sognava di entrare a far parte del calcio italiano. Ci aveva provato già con il Milan, senza però riuscire nel suo intento. Con la società viola, invece, ha raggiunto il suo obiettivo.